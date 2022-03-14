НСПК пытается поддержать безналичный оборот

14 марта. FINMARKET.RU - В конце прошлой недели Национальной системы платежных карт (НСПК) разъяснила банкам, кому и по каким тарифам они будут платить за трансакции по картам международных платежных систем (МПС). На прошлой неделе Visa и Mastercard остановили работу в России, однако, поскольку трансакции по их картам внутри страны обрабатывает, оплата по ним продолжает проходить.

Но, как пишет "Коммерсант" , возникла неясность с распределением средств: банк, обслуживающий торговую точку, получал с нее эквайринговую комиссию, которую делил между собой, банком-эмитентом (интерчейндж) и платежной системой. Когда Visa и Mastercard прекратили работать в России, комиссии за операции по своим картам они получать перестали.

Как пояснили в НСПК, кредитные организации будут перечислять плату ей, при этом комиссии за обработку операций по картам МПС значительно ниже, номинированы в рублях и не подвержены изменениям курса валют: "Для НСПК важно сохранить сложившиеся на платежном рынке бизнес-модели… Мы не хотим еще больше усложнять работу банков-эмитентов, эквайеров и торгово-сервисных предприятий".

По мнению ряда сотрудников крупных российских банков, в новых условиях рынок эквайринга оказался в лучшем положении, чем был до ухода МПС, так как международные системы с января этого года начали повышать комиссии, которые им уплачивали банки за проведение операций.

Однако в экономике карточного бизнеса большую роль играет и интерчейндж - он составляет большую часть эквайринговой комиссии, и не в последнюю очередь за счет его высокого уровня банки финансируют программы лояльности, в том числе кэшбэки. Пока не было известно, какой размер интерчейнджа будет установлен НСПК, некоторые эксперты опасались, что межбанковская комиссия будет снижена, поскольку она призвана в первую очередь стимулировать эмиссию карт. В НСПК заверили, что оставили прежние условия применения и ставки межбанковских комиссий, "чтобы в том числе помочь банкам сохранить действующие программы кредитования и лояльности".