Спрос на займы в МФО вырос в 1,5 раза

14 марта. FINMARKET.RU -насо стороны физлиц с 24 февраля по 9 марта по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос в 1,5 раза, рассказали "Известиям" в топ-10 микрофинансовых организаций.

Причины участники рынка видят в желании россиян купить необходимые товары до скачка цен, а также в ужесточении требований в банках. И в целомспроса характерен для всех регионов страны.

Как рассказали "Известиям" в "Сравни.ру", в феврале и начале марта интерес граждан к займам вырос на 180% по сравнению с показателем предыдущего года.

В то же время, как показал опрос "Известий, в топ-30 банках фиксируют снижение запросов на кредиты. По словам представителей банков, основное влияние на снижение интереса к этим продуктам оказало повышение ключевой ставки до 20%, что привело к росту ставок у большинства игроков вдвое. Также отразились высокий уровень неопределенности на рынке и очередной виток роста цен на недвижимость, добавили специалисты.

Повышение ключевой ставки сделало недоступными для весомой части россиян новые заимствования, считает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева: в результате это привело к обращению большинства из них в, где требования лояльнее, а получить деньги проще. Однако потребители часто необъективно оценивают свои возможности и забывают о том, что микрозаймы очень дорогие, подчеркнула она.

Динамику рынка, которая зависит от общей экономической ситуации, сложно сейчас прогнозировать, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, так как и банки, и МФО будут ужесточать политику выдачи заемных средств, а их доступность для граждан снизится. В нынешней ситуации потребителям по возможности лучше отказаться от заимствований, рекомендует Евгения Лазарева. Она предлагает выждать месяц-другой и принимать решения после стабилизации ситуации.