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11 марта 2022 года 10:38
Спрос на жилье упал до 15%
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Эрик Романенко/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - С 5 марта спрос на первичное жилье в России упал на 15%, на вторичное - на 12%, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости. Как сказал газете вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, спрос на жилье и количество сделок снижаются, это неизбежный процесс в сложившихся условиях. Сразу после начала спецоперации России на Украине наблюдался всплеск спроса на недвижимость. Но тенденция начала меняться с 5 марта, рассказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. По данным "Циан", в среднем на вторичном рынке число просмотров в городах-миллионниках объявлений с 5 марта снизилось на 15%. Однако пока нельзя назвать это устойчивым трендом, поскольку, например, 9 марта активность была такой же, как и 1 марта, отметила эксперт "Циан.Аналитики" Виктория Кирюхина. На первичном рынке падение спроса за последние 5 дней составило 10% в городах-миллионниках, добавила она. По словам независимого эксперта рынка недвижимости Натальи Медниковой, предварительно можно сказать, что в регионах интерес к покупке жилья действительно уменьшился. В Москве же спрос сохраняется на прежнем уровне, добавила эксперт. Но поменялась его структура: сейчас наблюдается активность клиентов, которые платят единовременно, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Основная форма приобретения сейчас - собственные средства. Запросы на ипотеку тоже есть, но мало, за исключением льготной семейной ипотеки, уточнил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. На фоне снижения доступности ипотечного кредитования и отсутствия заметного роста доходов россиян спрос на вторичку продолжит уменьшаться, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации он может рухнуть на 50%, полагает Хусаинов. "Тренд роста цен на жилую недвижимость сломлен. За последние 3 дня цены на вторичное жилье снизились на 1%. Но стоимость квартир в новостройках остается прежней - ее держат подорожание стройматериалов, инфляция", - рассказал он.
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