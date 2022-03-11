Поставки бумаги для журналов и книг остановились

11 марта. FINMARKET.RU - Крупные поставщики мелованной бумаги приостанавливают работу в России. Финско-шведская Stora Enso заявила партнерам, что прекращает все производство и продажи в стране 2 марта, 3 марта аналогичное сообщение опубликовала финская UPM. Sappi также приняла решение приостановить всеклиентам в Россию: письмо об этом компания направила партнерам 7 марта. 25 февраля аналогичное сообщение разослал польско-шведский Arctic Paper. По словам собеседников "Коммерсанта" на рынке полиграфии, остановка поставок грозит обострением дефицита в России мелованной бумаги.

Она используется для производства глянцевых журналов, книг с цветными иллюстрациями, буклетов и других полиграфических материалов, для которых важна яркость красок. Дефицит возник почти мгновенно после начала боевых действий, рассказывает собеседник “Коммерсанта” в отрасли. "Бумага в основном импортируется из Европы, Китая, Кореи и т. д. Основная проблема с логистикой: порты остановились, по железной дороге идет небольшой объем из КНР",— отмечает он.

Книгоиздатели надеются договориться с китайскими компаниями, а некоторые готовы закупать российскую бумагу. Но ее качество, по словам экспертов, хуже европейского, а объемов производства будет недостаточно. Издатели опасаются дальнейшего роста цен и себестоимости производства.