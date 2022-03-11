Стоимость антикризисных мер превысит триллион рублей

11 марта. FINMARKET.RU - Общаяпервоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей, следует из рабочей версии проекта плана правительства.

Рабочий вариант документа появился в начале марта и с тех пор, как выяснили "Известия" , претерпевал значительные изменения.

В ранней версии отсутствовала оценка стоимости предлагаемых мер. Согласно более свежей редакции, от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн руб.

Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда, - 496 млрд руб. Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий "в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)", 67,9 млрд выделят на организацию временных работ для сотрудников организаций, находящихся под риском увольнения, 42,1 млрд - на субсидирование переобучения работников промпредприятий, 34,8 млрд - на организацию общественных работ и 34 млрд - на переобучение и повышение квалификации безработных.

На 2-м месте по расходам после соцподдержки - транспорт (275 млрд руб.). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд руб. и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 млрд.

Строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд руб., системообразующим организациям - 84,8 млрд, агропромышленному комплексу - 42 млрд. В последнем случае речь идет о расширении программ льготного кредитования сельхозпроизводителей (30 млрд) и льготного лизинга для них (12 млрд).

На помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд руб., а на поддержку промышленности - 20 млрд.

Из проекта плана исчезли положения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, а также о повышении ставки по программе льготной ипотеки до 10%. Соответственно, стоимость ее субсидирования в документе не учитывается. Вместе с тем источники "Известий" утверждают, что этот вопрос остается в силе. Решение планируется принять к концу месяца.

В пресс-службе правительства "Известиям" со ссылкой на официальный Telegram-канал кабмина сообщили, что президент одобрил первый оперативный набор мер поддержки российской экономики в условиях санкций. План будет дополняться по мере поступления предложений от бизнеса и оценки ситуации, говорится в сообщении. Вчера в Госдуму был внесен второй пакет антикризисных законопроектов, первый был принят еще 4 марта.

Правительство также планирует увеличить максимальный размер застрахованных вкладов в банках с 1,4 до 2 млн руб. Соответствующий законопроект планируется принять до 4 апреля. В банках поддержали такую инициативу.