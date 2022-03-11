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11 марта 2022 года 08:35

В России могут начать арестовывать вагоны из недружественных государств

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DPA/TACC
DPA/TACC
11 марта. FINMARKET.RU - Правительство РФ в рамках мер поддержки транспортного комплекса в условиях санкций предложило разрешить арестовывать железнодорожные вагоны, принадлежащие компаниям из недружественных государств. Соответствующий законопроект вчера был внесен в Госдуму, пишут "Ведомости".

Задачей проекта, следует из пояснительной записки, является исключение рисков применения в России решений международных организаций, "потенциально противоречащих интересам РФ". В документе поясняется, что сегодня членами Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (наднациональный орган, определяющий политику на "пространстве 1520" - с отечественной железнодорожной колеей 1520 мм) наряду с Россией являются Украина и прибалтийские государства. В закон "О железнодорожном транспорте" предложено вписать право Минтранса "определять особенности применения на территории России актов совета, а также иных международных организаций" в области железнодорожного транспорта.

Этот совет определяет трансграничные тарифы на перевозки, технические требования по перевозке грузов и пассажиров и т. д. "Цель законопроекта - наделить Минтранс правами ограничивать решения совета и других наднациональных органов по железнодорожному транспорту", - говорит президент НИЦ "Перевозки и инфраструктура" Павел Иванкин.

По мнению гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, в предложении есть понятная логика, так как в условиях санкций и проблем с Украиной и Прибалтикой есть риски, что в работе международных органов усилится влияние геополитики, и нужен инструмент, ограничивающий потенциально опасные для экономики России решения.

В том же законопроекте есть и норма по отчуждению вагонных парков других государств. Сейчас у России нет реальной возможности удержать подвижной состав, принадлежащий "иностранным администрациям, в том числе Украины и прибалтийских государств, в ответ на возможное удержание ими российских вагонов", поясняется в записке. С учетом "повышенного риска наложения на российские компании санкционных ограничений" есть необходимость "регулирования отношений в области пономерного учета" (вагонов), говорится в документе.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  вагоны,  арест,  предложения

 
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