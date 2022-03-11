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11 марта 2022 года 08:05
В РФ до конца года введен мораторий на проведение проверок бизнеса
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Владимир Гердо/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Правительство РФ ввело до конца 2022 года мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. "Постановлением предусмотрен запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок. При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что проведение внеплановых контрольных мероприятий "допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства РФ. В сообщении Минэкономразвития уточняется, что мораторий на плановые проверки и ограничения для внеплановых проверок затронет 100 видов федерального контроля, 33 регионального, 7 муниципального. "Он не коснется налоговых, валютных и таможенных проверок - в этих сферах правительством готовятся отдельные решения", - подчеркивают в министерстве. "Еще одним важным направлением является запрет на привлечение к административной ответственности, если нарушение было выявлено вне рамок контроля (за исключением ряда сфер, например, нарушений ПДД). В 2020 году бизнес обратил внимание, что контролеры обходят мораторий через административное расследование. Теперь это будет невозможно", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
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