По пути в Россию застряли товары на сотни миллионов евро

10 марта. FINMARKET.RU - По пути в Россию застряли грузы на сотни миллионов евро, рассказали "Российской газете" представители транспортных компаний. В Минпромторге считают, что логистический кризис спровоцирован саботажем самих глобальных логистических компаний. И такую точку зрения отчасти разделяют в некоторых из зарубежных компаний.

Список крупнейших логистических компаний, отказывающихся принимать грузы в России и доставлять отправления, растет с каждым днем. Решение ограничить или свернуть деятельность в России приняли более десятка крупнейших перевозчиков. Приостановлено от 50% до 70% общего объема экспорта из России, пока найдется возможность его перевозки, сказал "РГ" директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. Простаивает также более 50% импортных поставок, отмечает заместитель гендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко. В качестве причины он называет отказ ряда ключевых контейнерных линий от букинга судов в направлении российских портов. По отзывам представителей логистического сектора, самые большие сложности возникают при доставке товаров для нефтегазовой, химической и авиационной отраслей, а также некоторых позиций из сегмента электроники. Затронут также продовольственный сектор. Как утверждает зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" (объединяет около 400 компаний) Дмитрий Леонов, есть проблемы с поставками самых различных категорий продукции.

В зарубежных логистических компаниях логистический кризис осторожно объясняют остановившимися авиаперевозками и общим неблагоприятным фоном в условиях действующих санкций. Как пояснили "РГ" в российском представительстве Maersk, из-за "закрытия неба" существенно удлинились маршруты авиперевозок и возросла их себестоимость.

По мнению заместителя гендиректора Maersk (Восточная Европа) по развитию и взаимодействию с госорганами Андрея Нараевского, прекращение поставок связано с затруднениями при прохождении грузов через европейские порты в Голландии и Германии, где таможенники вместо существовавшей ранее выборочной проверки ввели тотальный досмотр. Кроме того, европейские страховщики отказываются страховать грузы, следующие в Россию из Азии, а поставщики требуют теперь полную предоплату.

"Страховщики либо отказываются страховать суда и грузы, связанные с Россией, либо существенно повысили стоимость страховок", - замечает Нараевский. Помимо отказа от отправки грузов на территорию России на ситуацию повлияли санкции в банковском секторе и запрет на проведение взаиморасчетов с участием российских компаний. Потому деньги также часто "зависают" в пути при переводе из России в Европу, отмечают эксперты.

По словам Мисаилова, перебои в доставках товаров не связаны с введенными 23 февраля ЕС ограничениями. "Это решение топ-менеджмента крупных западных экспедиторов и перевозчиков", - говорит он и замечает, что FM Logistic, будучи частной французской компанией, продолжает свои операции в России по всем направлениям бизнеса. Границы открыты и грузопоток не остановлен, напоминает он.

Не является критичным и взаимное закрытие воздушного пространства России и ЕС для доставки грузов, отмечает руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности российского оператора доставки СДЭК Андрей Побежимов. По его словам, для доставки посылок и грузов из Европы транспортную схему перестроили с авиа на наземный транспорт.