Скорая антисанкционная помощь: как поддержат граждан и бизнес

10 марта. FINMARKET.RU - В правительстве подготовили меры налоговой поддержки населения и бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления. Часть мер уже объявил премьер-министрМихаил Мишустин на заседании правительства 9 марта.

Газета "Ведомости", в частности, информирует о некоторых принятых решениях. Так, государство решило не взимать 13% НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в банках свыше 1 млн рублей за 2021 и 2022 года. Также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя, сообщил премьер-министр. Кроме того,решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога - так называемого налога на роскошь. С этого года он будет взиматься при стоимости легкового автомобиля от 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей. Компании при желании смогут перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль по фактической прибыли, следует из поправок в НК. Необходимо уведомить об этом налоговую до 15 апреля. Правительство также хочет расширить "безопасный" интервал для учета в расходах процентов по валютным долговым обязательствам, следует из проекта поправок в НК. Дополнительно Минфин предложил отменить на 2022-2023 годы повышенную ставку пени начиная с 31-го дня просрочки уплаты налогов. Кроме того, правительство снизит ставку НДС с 20 до 0% на услуги гостиниц и услуги по сдаче гостиниц в аренду и управление.

На эту тему также пишет "Коммерсантъ". Как отмечает издание, правительство продолжает формировать новые "антикризисные" меры поддержки в условиях санкций — свежий пакет законопроектов рассмотрен в среду на заседании Кабмина. Если первый пул контрсанкционных законопроектов создал правовую основу для оперативного внедрения тех или иных особенностей регулирования, то в среду правительство одобрило изменения в регламент своей работы, вписав в него сопоставимый с "ковидным" порядок подготовки и издания нормативных актов: де-факто это отдельный трек для рассмотрения и запуска контрсанкционных мер.Предложены и новые "точечные" решения — налоговые послабления для граждан и бизнеса.

Закон, который должен защитить россиян и бизнес от антироссийских санкций, публикует сегодня "Российская газета". Это только первый пакет антикризисных мер, направленных на поддержку населения и экономики страны. публикует закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций".

"Правительство сможет дополнительно индексировать пенсии и пособия в течение года, пересматривать минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Новые льготы и преференции получат предприниматели.