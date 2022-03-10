Сбор платежей с дальнобойщиков могут временно отменить

10 марта. FINMARKET.RU - Взимание платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам общего пользования в рамках госсистемыможет быть приостановлено на полгода, пишут "Ведомости".

По данным газеты, такая мера обсуждается в правительстве и была включена в одну из последних версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Копия документа, уже разосланного по профильным компаниям, имеется в распоряжении издания, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Соответствующее постановление правительства по "Платону" должно быть готово к 31 марта, отмечают собеседники "Ведомостей". Ответственные за подготовку постановления - Минтранс и Минфин. Ведомства вопрос не прокомментировали.

"Платон" - система сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам, которая должна компенсировать вред, причиняемый ими этим трассам. Система была запущена 15 ноября 2015 г., ее тариф регулируется государством и подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции. Сейчас он составляет 2,54 руб. за 1 км, увеличившись на 20 коп. с 1 февраля. Собранные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд.

По данным "Платона", на 15 февраля 2022 г. в системе зарегистрировано 700 тыс. грузоперевозчиков и 1,6 млн большегрузов, две трети из которых принадлежат российским перевозчикам.

Всего с начала работы "Платон" собрал для федерального дорожного фонда 175,4 млрд руб., включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков. Эти поступления расходуются на строительство и ремонт федеральных дорог.

Оператором госсистемы "Платон" является ООО "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС).