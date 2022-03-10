.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Правительство РФ определило более 200 видов товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из страны до конца года
10 марта 2022 года 09:00
Частные инвесторы уходят в юань
|0
Zuma\TASS
10 марта. FINMARKET.RU - Жесткие санкции со стороны западных стран в отношении РФ, а также ответные шаги со стороны ЦБ подталкивают российских инвесторов к активной торговле юанем. По итогам торгов среды курс юаня составил 21,4 руб. за 1 юань, а обороты достигли отметки 8,72 млрд руб., максимума за семь с половиной лет. Основной вклад в увеличение оборотов торгов внесли частные инвесторы. Участники рынка ожидают дальнейшего перетока ликвидности из доллара и евро, но сомневаются, что китайская валюта сможет стать им полноценной заменой, пишет "Коммерсантъ". "Возможности свободно работать с долларами и евро у россиян теперь сильно ограничены. И это повышает интерес к юаню",— отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, цитируемый "Ъ". К тому же российские банки рассматривают возможность открывать счета в китайской валюте, в том числе с выдачей карт UnionPay, с помощью которых можно покупать китайские товары без конвертации рублей. Дальнейший уход частных инвесторов в юань продолжится, считают участники рынка, но сомневаются, что произойдет быстрое избавление от доллара и евро
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.