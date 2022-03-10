Частные инвесторы уходят в юань

10 марта. FINMARKET.RU - Жесткие санкции со стороны западных стран в отношении, а также ответные шаги со стороны ЦБ подталкивают российских инвесторов к активной торговле юанем. По итогам торгов среды курс юаня составил 21,4 руб. за 1 юань, а обороты достигли отметки 8,72 млрд руб., максимума за семь с половиной лет. Основной вклад в увеличение оборотов торгов внесли частные инвесторы. Участники рынка ожидают дальнейшего перетока ликвидности из доллара и евро, но сомневаются, что китайскаясможет стать им полноценной заменой, пишет "Коммерсантъ".

"Возможности свободно работать с долларами и евро у россиян теперь сильно ограничены. И это повышает интерес к юаню",— отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, цитируемый "Ъ". К тому же российские банки рассматривают возможность открывать счета в китайской валюте, в том числе с выдачей карт UnionPay, с помощью которых можно покупать китайские товары без конвертации рублей.

Дальнейший уход частных инвесторов в юань продолжится, считают участники рынка, но сомневаются, что произойдет быстрое избавление от доллара и евро