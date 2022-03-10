Многодетных хотят освободить от оплаты ЖКХ

10 марта. FINMARKET.RU - В России предложили освободить от оплатысемьи. Такую инициативу подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Также среди предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в кризисный период — субсидирование 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан, ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний (УК). Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. Помощь россиянам с оплатой услуг может быть полезна как для населения, так и для компаний — это позволит не увеличивать долги за ресурсы, указали эксперты. Тем не менее наиболее действенной мерой поддержки специалисты считают налоговые послабления, пишут "Известия".

Инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса, которые считают нужным принять члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила газете зампредседателя комитета Светлана Разворотнева. Предложения направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин, добавила она.

Меры поддержки целесообразны, при этом нужно будет тщательно взвешивать, на какие из них сможет в первую очередь выделить средства государство, отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.

" Что касается оставшихся без работы граждан — они могли бы пойти трудиться в сферу ЖКХ, где как раз не хватает сотрудников. Например, уборщикам или дворникам не нужна специальная квалификация", — считает парламентарий.

В числе основных проблем, с которыми столкнется ЖКХ в ближайшее время, — серьезное изменение стоимости и разрыв цепочек поставки по материалам, комплектующим, запасным частям оборудования, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Поэтому необходимо также отменить штрафы за невыполнение капремонта в срок, предусмотреть возможность переноса сроков, изменения цен и расторжения контрактов без санкций, если указанное в техзадании оборудование невозможно найти. То же самое касается и сроков исполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса, отметила она.