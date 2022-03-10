Значимым инокомпаниям не позволят спешно покидать Россию

10 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект, который не позволит значимым иностранным компаниям спешно покинуть Россию. Документ позволяет госкорпорациям ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) оперативно перехватить в них управление, а затем "переупаковать" бизнес в новую организацию и продать на открытых торгах. Если же желающих не найдется, то покупателем выступит государство.

Этот законопроект стал ответом на массовые заявления иностранных компаний о приостановке деятельности в России. В минувшую пятницу первый вице-премьерАндрей Белоусов говорил, что обсуждается вариант процедуры ускоренногоиностранных компаний, закрывающих производства в России.

Для этих целей Минэкономразвития предложило оперативно вводить внешнее управление в планирующие уйти с российского рынка иностранные организации. Перехват руководства допустим только в компаниях, одновременно соответствующих двум условиям. Во-первых, они более чем на 25% принадлежат иностранным лицам из недружественных государств. Во-вторых, балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату составляет более 1 млрд рублей, а среднесписочная численность работников - более 100 человек, указано в законопроекте, с которым ознакомился "Интерфакс".

Документ прямо называет два условия, когда в упомянутых компаниях может быть введено внешнее управление. Во-первых, если прежнее руководство фактически прекратило управление организацией "в нарушение требований законодательства Российской Федерации". Об этом может свидетельствовать то, что руководство начиная с 24 февраля 2022 года покинуло территорию РФ, оставив организацию без управления, либо вывело ее имущество из-за чего она стала неспособна исполнять свои обязательства.

Во-вторых, совершение руководством или владельцами организаций действий, которые могут привести к необоснованному прекращению ее деятельности, ликвидации или банкротству. Подтверждением тому могут служить публичные заявления после 24 февраля 2022 года о прекращении деятельности "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований", расторжение с контрагентами договоров, которые имели существенное для деятельности значение, а также извещение более трети сотрудников о предстоящем сокращении, говорится в законопроекте.

Кроме того, правительство РФ будет самостоятельно определять иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для введения внешнего управления.

Внешними управленцами будут ВЭБ и, если речь идет о финансовой организации, АСВ, которые за 3-6 месяцев должны будут сформировать реестр требований кредиторов, провести инвентаризацию активов, их оценку, а также "переупаковать" бизнес в новую компанию. Согласно проекту, на базе имущества прежней организации должна быть создана новая, акции или доли в уставном капитале которой будут проданы на торгах. Преимущественное право на их покупку будет у компаний, которые ведут деятельность в аналогичной сфере. А прежние совладельцы и аффилированные с ними лица к торгам допускаться не будут, говорится в проекте.

"Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее 1 года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги", - рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Если покупатель на новую компанию не найдется, то ее выкупит государство, указано в проекте.

Рассматривать дела о введении внешней администрации будет Арбитражный суд Москвы, а инициировать их сможет любой член совета директоров компании или ФНС России, независимо от наличия долгов перед бюджетом, по решению Межведомственной комиссии при Минэкономразвития. "В свою очередь в комиссию сможет обратиться ФНС, Роструд, глава или прокурор субъекта РФ по месту нахождения организации либо руководитель отраслевого ФОИВа (федерального органа исполнительной власти)", - рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Рассмотреть заявление суд должен будет "не ранее чем через пять и не позднее чем через семь рабочих дней со дня его принятия". Одновременно с возбуждением дела суд сможет принять обеспечительные меры для сохранения активов компании. Среди них: запрет на увольнение сотрудников по инициативе работодателя, запрет на совершение сделок с имуществом дороже 5% от балансовой стоимости активов организации, запрет на расторжение существенных договоров и распоряжение акциями и долями компании.

Законопроект дает возможность собственникам организации избежать внешнего управления, если они известят суд о намерении возобновить деятельность компании, либо передать свою долю в доверительное управление, либо продать ее.

Вашингтон предпримет действия в том случае, если Россия решит конфисковать имущество зарубежных предприятий, покинувших ее рынок из-за событий на Украине, заявила в ходе брифинга в среду представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы приветствовали решения этих компаний (об уходе с рынка РФ), но мы их к этому не подталкивали. Если они (власти России) примут подобное решение (о национализации), мы конечно предпримем меры, но пока ничего подобного не произошло", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста, попросившего комментарий по поводу звучащих в РФ предложений о национализации.

Как сообщалось, в "Единой России" предлагают провести национализацию предприятий и организаций, которые закрываются в РФ в связи с введенными санкциями из-за спецоперации на Украине.