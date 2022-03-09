Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%

В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее

9 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2022 годасоставила 1,17% после 0,99% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,17%.

В феврале прошлого года рост цен составлял 0,78%, в январе-феврале - 1,46%.

Как сообщалось в 2021 году потребительские цены выросли на 8,39%. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 9,15% после 8,73% в январе.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2022 года составил 101,04% против 100,58% в феврале 2021 года.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в феврале 2022 года подорожали на 1,56%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,78%, услуги подорожали на 1,13%.

Рост потребительских цен на 1,3% и более зафиксирован в 22 субъектах Российской Федерации, в наибольшей степени - в г. Москве (на 1,7%) в связи удорожанием услуг на 2,3% (с начала года прирост цен составил 2,3%). В Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 1,5% (с начала года - на 2,5%).

Цены на бензин в феврале увеличились на 0,11%. Дизельное топливо подорожало - на 1,0%. Газовое моторное топливо подешевело на 3,0%.

За 2 месяца цены на бензин выросли на 1,03%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за февраль выросли на 0,89%, за январь-февраль - на 1,38%.

За февраль плодоовощная продукция подорожала на 5,66%, за два месяца - на 12,62%.

В феврале прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на капусту белокочанную - 10,6%, помидоры свежие - 9,8%, бананы - 9,6%, груши - 9,1%, лимоны - 8,9%, виноград - 8,6%, огурцы свежие - 8,5%, апельсины - 7,9%, морковь - 7,0%, свеклу - 4,6%. Вместе с тем цены на чеснок и грибы свежие снизились на 1,2% и 0,4% соответственно.

Капуста в 39 субъектах РФ подорожала на 0,5-10,0%, в 44 субъектах - на 10,1-53,2%. В Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области капуста белокочанная подешевела на 1,9% и 0,9% соответственно.

Цены на помидоры в 45 субъектах РФ увеличились на 0,3-10,0%, в 37 субъектах - на 10,1-28,5%. В Еврейской автономной области помидоры подешевели на 4,1%, в Новосибирской области - на 1,0%, в Забайкальском крае - на 0,8%.

Цены на бананы в 47 субъектах выросли на 0,6-10,0%, в 36 субъектах - на 10,1-24,2%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Ненец-ком автономном округе цены на бананы снизились на 1,9%.

Масло сливочное в среднем по России подорожало на 2,6%. Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 2,2%.

Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,5%.

Мясо кур в среднем по России стало дешевле на 0,8%. Цены на яйца куриные снизились на 0,2%.

Из наблюдаемых продовольственных товаров также снизились цены на пшено - на 1,5%, свинину - на 0,8%, масло оливковое, жевательную резинку - на 0,2%, рыбу мороженую неразделанную - на 0,1%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 3,1%, сырки творожные, глазированные шоколадом - на 2,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 2,8%, сливки питьевые - на 2,5%, молоко стерилизованное,

сметана - на 2,4%, молоко сгущенное с сахаром - на 2,3%, кальмары - на 2,2%, молоко пастеризованное, творог - на 2,1%, вермишель - на 2,0%, крупы овсяная и перловая, макаронные изделия, сыры сычужные, кисломолочные продукты, консервы мясные и овощные, смеси сухие молочные для детского питания, какао, чай черный - на 1,7-1,9%.