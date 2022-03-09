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09 марта 2022 года 10:32
Как санкции повлияют на работу каршеринга
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Валерий Шарифулин/ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - Санкции крупнейших автодилеров пока не отразились на работе операторов каршеринга. Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе "Делимобиля", все поставки машин будут проводиться по плану, и дефицита запчастей на данный момент не предвидится. Вместе с тем эксперты и другие участники рынка не исключают, что если санкционная битва продолжится, то шеринг может столкнуться с серьезными проблемами. Как уже сообщалось, о приостановке операций в России уже заявили Daimler и Volvo. А Renault и Hyundai, одни из главных поставщиков машин из массового сегмента для каршеринга, были вынуждены приостановить производство в нашей стран из-за трудностей с логистикой. В то же время официальный представитель "Делимобиля" Алена Балакирева заявила "РГ", что сейчас автопарк полностью укомплектован и все закупки ведутся по плану. Как правило, между автодилерами и крупными операторами каршеринга заключены длительные соглашения на поставку автомобилей. Поэтому сейчас данном санкции их не коснутся. В распространенном заявлении оператора "Ситидрайв" отмечается, что дилеры должны поставить автомобили по договорам лизинга - их никто не отзывал. И в ближайшей перспективе каршеринг не только не будет вымирать, но даже расширится. Из рисков помимо ситуации с дилерами в "Ситидрайве" отмечают еще и рост ключевой ставки. Это означает, что затраты на обновление парка существенно вырастут. Но представители отрасли все-таки верят, что санкции - это не навсегда. К тому же такой развитый рынок, как каршеринг, не терпит пустоты.
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