Заказчики массово закупают отечественное ПО

9 марта. FINMARKET.RU - На фоне ухода с российского рынка крупнейших зарубежных разработчиков корпоративные заказчики начали массово закупать отечественное программное обеспечение (ПО), пишет "Коммерсант"

Согласно отчету "Марвел-Дистрибуции", с 24 февраляна отечественные решения вырос на 300%отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Больше всего заказов приходится на офисные приложения, операционные системы и системы управления базами данных.

Опрошенные “Коммерсантом” участники российского рынка разработки ПО подтверждают растущий интерес бизнеса к их продуктам. «За последнюю неделю спрос на три варианта продукта "Р7-Офис" в среднем вырос на 680% — это облачный офис, корпоративный сервер, который можно разместить в локальной сети компании, и мобильные приложения на iOS»,— рассказали в компании. Основной запрос приходится на миграцию с облачных аналогов на российское решение — таких запросов стало больше на 840%, говорят в «Р7-Офис».

Собеседник издания на рынке софтверной разработки говорит, что в целом рост цен на разные категории софта вне зависимости от оборудования уже составил в среднем 10–20%. Эти цены будут актуальны примерно до лета, затем их снова пересмотрят, говорит он. Рост цен на российское ПО, объясняет собеседник, связан и с необходимостью повышать оплату труда разработчикам, столкнувшимся с дополнительной нагрузкой.