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09 марта 2022 года 09:38
Заказчики массово закупают отечественное ПО
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Сергей Карпухин/ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - На фоне ухода с российского рынка крупнейших зарубежных разработчиков корпоративные заказчики начали массово закупать отечественное программное обеспечение (ПО), пишет "Коммерсант". Согласно отчету "Марвел-Дистрибуции", с 24 февраля спрос на отечественные решения вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Больше всего заказов приходится на офисные приложения, операционные системы и системы управления базами данных. Опрошенные “Коммерсантом” участники российского рынка разработки ПО подтверждают растущий интерес бизнеса к их продуктам. «За последнюю неделю спрос на три варианта продукта "Р7-Офис" в среднем вырос на 680% — это облачный офис, корпоративный сервер, который можно разместить в локальной сети компании, и мобильные приложения на iOS»,— рассказали в компании. Основной запрос приходится на миграцию с облачных аналогов на российское решение — таких запросов стало больше на 840%, говорят в «Р7-Офис». Собеседник издания на рынке софтверной разработки говорит, что в целом рост цен на разные категории софта вне зависимости от оборудования уже составил в среднем 10–20%. Эти цены будут актуальны примерно до лета, затем их снова пересмотрят, говорит он. Рост цен на российское ПО, объясняет собеседник, связан и с необходимостью повышать оплату труда разработчикам, столкнувшимся с дополнительной нагрузкой.
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