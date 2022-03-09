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09 марта 2022 года 08:57

Власти рассматривают новые меры поддержки строительной отрасли

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
Правительство России рассматривает новые меры поддержки строительной отрасли на фоне введения санкций в отношении страны и повышения ключевой ставки до 20%. В частности, власти начали обсуждать возможность изменения программы льготной ипотеки и субсидирования ставок по кредитам для девелоперов: об этих инициативах говорилось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, проходившем на прошлой неделе, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с его повесткой.

Для избежания банкротства ряда девелоперов и появления новых обманутых дольщиков, а также для сохранения спроса на жилье в данный момент действительно рассматривается вопрос продления программы льготной ипотеки, знает топ-менеджер одной из строительных ассоциаций, участвовавший в обсуждении этих вопросов. Он напоминает, что с лета 2020 г. граждане России могли взять кредит на приобретение квартиры в новостройке под 6,5% годовых.

Вопрос льготной ипотеки – один из важнейших инструментов поддержки строительной отрасли, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев говорит, что именно такая программа способствовала активному развитию рынка недвижимости в последние годы. По его данным, если в 2019 г. на ипотечные сделки на рынке жилья приходилось менее 50% сделок, то в 2021 г. их доля достигла уже 64%. Но чтобы поддержать спрос, властям стоит рассмотреть возможность распространения льготных программ на жилье стоимостью не менее 12–16 млн руб., отмечает первый вице-президент девелопера Glorax Александр Андрианов. По его словам, именно столько сейчас составляет средняя цена на квартиры в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще одна мера, которая обсуждается в правительстве, – субсидирование ставок по проектному финансированию для девелоперов, говорят собеседники "Ведомостей"..

Ранее участники рынка жаловались, что из-за повышения ключевой ставки до 20% банки будут вынуждены предлагать застройщикам кредиты на крайне невыгодных для них условиях.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  жилье,  строительство,  ипотека

 
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