Малому бизнесу готовят поддержку

9 марта. FINMARKET.RU - "Опора России" подготовила свои предложения по поддержке малого бизнеса в условиях нарастающего санкционного давления и экономического кризиса. Они разделены на пять блоков: финансовые меры,внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки, пишут "Известия"

В числе основных предлагаемых мер:

- отсрочка по уплате налогов;

- мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- снижение размера пени при просрочке уплаты налогов;

- мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности;

- снижение штрафов для МСП;

- продление сроков микрозаймов до пяти лет;

- отмена курортного сбора;

- снятие ковидных ограничений для бизнеса;

- реструктуризация лизинговых платежей;

- законодательное ограничение разницы между курсом покупки и продажи валюты;

- продление программы "детского туристического кешбэка" на 2022 год;

- повышение порогов применения упрощенной системы налогообложения по обороту с 200 млн до 300 млн рублей и патентной системы налогообложения по обороту с 60 млн до 120 млн рублей;

- установление ставки страховых взносов для МСП в размере 15%;

- законодательное ограничение темпов роста налога на имущество организаций;

- освобождение МСП от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров;

- возобновление программы по безвозмездному кредитованию компаний туристической отрасли с обязательством сохранения штата сотрудников;

- присоединение России к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS);

- упрощение сертификации продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран;

- обязательное согласие прокурора субъекта РФ (или его заместителя) для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям и др.

Письмо с перечисленными инициативами направлено в аппарат правительства, Минэкономразвития, а также в Федеральное собрание, уточнил "Известиям" президент "Опоры России" Александр Калинин.

Часть предложений "Опоры России" уже была реализована. В частности, речь идет о дополнительном финансировании программы льготных кредитов для МСП в размере 500 млрд рублей, увеличении предельной суммы переводов с использованием системы быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей и возвращении прежнего порядка возбуждения дел по налоговым преступлениям - только на основании материалов ФНС.