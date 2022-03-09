Малому бизнесу готовят поддержку

- - отсрочка по уплате налогов;
- - мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- - снижение размера пени при просрочке уплаты налогов;
- - мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности;
- - снижение штрафов для МСП;
- - продление сроков микрозаймов до пяти лет;
- - отмена курортного сбора;
- - снятие ковидных ограничений для бизнеса;
- - реструктуризация лизинговых платежей;
- - законодательное ограничение разницы между курсом покупки и продажи валюты;
- - продление программы "детского туристического кешбэка" на 2022 год;
- - повышение порогов применения упрощенной системы налогообложения по обороту с 200 млн до 300 млн рублей и патентной системы налогообложения по обороту с 60 млн до 120 млн рублей;
- - установление ставки страховых взносов для МСП в размере 15%;
- - законодательное ограничение темпов роста налога на имущество организаций;
- - освобождение МСП от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров;
- - возобновление программы по безвозмездному кредитованию компаний туристической отрасли с обязательством сохранения штата сотрудников;
- - присоединение России к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS);
- - упрощение сертификации продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран;
- - обязательное согласие прокурора субъекта РФ (или его заместителя) для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям и др.
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Валерий Шарифулин\ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - "Опора России" подготовила свои предложения по поддержке малого бизнеса в условиях нарастающего санкционного давления и экономического кризиса. Они разделены на пять блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки, пишут "Известия". В числе основных предлагаемых мер:
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Ключевые слова: Россия, малый бизнес, поддержка
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