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09 марта 2022 года 08:18

Малому бизнесу готовят поддержку

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Валерий Шарифулин\ТАСС
Валерий Шарифулин\ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - "Опора России" подготовила свои предложения по поддержке малого бизнеса в условиях нарастающего санкционного давления и экономического кризиса. Они разделены на пять блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки, пишут "Известия".

В числе основных предлагаемых мер:

  • - отсрочка по уплате налогов;

  • - мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

  • - снижение размера пени при просрочке уплаты налогов;

  • - мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности;

  • - снижение штрафов для МСП;

  • - продление сроков микрозаймов до пяти лет;

  • - отмена курортного сбора;

  • - снятие ковидных ограничений для бизнеса;

  • - реструктуризация лизинговых платежей;

  • - законодательное ограничение разницы между курсом покупки и продажи валюты;

  • - продление программы "детского туристического кешбэка" на 2022 год;

  • - повышение порогов применения упрощенной системы налогообложения по обороту с 200 млн до 300 млн рублей и патентной системы налогообложения по обороту с 60 млн до 120 млн рублей;

  • - установление ставки страховых взносов для МСП в размере 15%;

  • - законодательное ограничение темпов роста налога на имущество организаций;

  • - освобождение МСП от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров;

  • - возобновление программы по безвозмездному кредитованию компаний туристической отрасли с обязательством сохранения штата сотрудников;

  • - присоединение России к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS);

  • - упрощение сертификации продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран;

  • - обязательное согласие прокурора субъекта РФ (или его заместителя) для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям и др.

Письмо с перечисленными инициативами направлено в аппарат правительства, Минэкономразвития, а также в Федеральное собрание, уточнил "Известиям" президент "Опоры России" Александр Калинин.

Часть предложений "Опоры России" уже была реализована. В частности, речь идет о дополнительном финансировании программы льготных кредитов для МСП в размере 500 млрд рублей, увеличении предельной суммы переводов с использованием системы быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей и возвращении прежнего порядка возбуждения дел по налоговым преступлениям - только на основании материалов ФНС.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  малый бизнес,  поддержка

 
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