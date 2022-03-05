Вице-премьер Борисов: ставка ЦБ в 20% - мера временная

5 марта. FINMARKET.RU - Поднятиеключевой ставки до 20% - временная мера, заявил в интервью "Известиям" вице-премьер Юрий Борисов. Но это повлияет на промышленность, поскольку для пополнения оборотных средств и долгосрочных обязательств используются кредиты. Как считает Борисов, кризисный период продлится 3-5 месяцев.

"Если говорить о санкциях в банковской системе, они спровоцировали поднятие ставки Центробанком до 20%, то есть привлечение заемных средств будет свыше 20%. Но это временная мера. Она призвана вернуть, по сути, денежные средства граждан в банки для того, чтобы сохранить финансовую систему, обеспечить стабильность. Это будет непродолжительный период", - сказал вице-премьер, заметив, что все это повлияет на деятельность промышленности, поскольку для пополнения оборотных средств и долгосрочных обязательств используется кредитование.

Говоря об опорном банке оборонной промышленности - ПСБ, Борисов заявил, что за счет больших объемов госзаказов банк способен обеспечивать пониженную ставку кредитования предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

"В отношении остальных отраслей промышленности, с учетом обстоятельств, мы предпринимаем более эффективные меры использования бюджетных средств. Это увеличение авансирования, чтобы не было причин обращаться за кредитами, где есть такая возможность. Мы увеличиваем долю авансирования по бюджетным обязательствам - это выход из положения", - сказал вице-премьер.

Он также заявил, что для ряда системообразующих предприятий разработаны меры пониженной ставки. "Думаю, комплекс мер поможет безболезненно пройти этот период. Я надеюсь, он будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев", - сказал Борисов.