Ответственность за использование нелицензированного ПО могут отменить

5 марта. FINMARKET.RU - На фоне набирающих оборот санкций российские власти экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения "из стран, поддержавших санкции", пишет "Коммерсант"

Согласно "Плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На них может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ (по ней правительство РФ имеет право "в случае крайней необходимости" принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя). Также власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".

По словам собеседника "Коммерсанта" на IT-рынке, знакомого с предложениями, "пока это проект, который, очевидно, вызывает массу вопросов у игроков рынка, особенно у тех, кто сам лицензирует свое ПО". В Минцифры сообщили, что участвуют в работе над планом: "В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО".

Освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где сейчас явно нет российских аналогов, добавили в министерстве.