На поддержку рынка труда власти могут направить 160 млрд рублей

5 марта. FINMARKET.RU - Власти подготовили первые меры для стабилизации занятости в условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. В блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (документ пока не утвержден, последняя актуальная версия есть у "Ведомостей" ) вошли пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб. В проект блока "Поддержка рынка труда" включены следующие меры:

- увеличение расходов на выплаты пособий по безработице в условиях роста численности безработных граждан. В бюджет планируется заложить 94 млрд руб. на расширение помощи. При этом размер пособия менять пока не планируется. Исходя из максимального размера ежемесячного пособия по безработице на 2022 г. в размере 12 792 руб., власти могут охватить этой мерой как минимум 700 000 человек, по оценке "Ведомостей";

- организация проведения общественных работ на срок до трех месяцев. Этой мерой, по оценкам правительства, можно будет охватить до 300 000 человек. Ее стоимость оценивается в 18 млрд руб.;

- поддержка работников в неполной занятости. Им могут компенсировать часть зарплаты (в пределах одного минимального размера оплаты труда, МРОТ). Мера пока рассчитывается также на три месяца, ею может быть охвачено до 500 000 человек, следует из плана правительства. На этот вид поддержки может быть направлено 30 млрд руб.;

работников в неполной занятости. Им могут компенсировать часть зарплаты (в пределах одного минимального размера оплаты труда, МРОТ). Мера пока рассчитывается также на три месяца, ею может быть охвачено до 500 000 человек, следует из плана правительства. На этот вид поддержки может быть направлено 30 млрд руб.; - организация переобучения для граждан, находящихся в поиске работы. Этой мерой планируется поддержать около 200 000 человек, ориентировочная стоимость курсов - примерно 85 000 руб. на человека. В общей сложности эта мера обойдется в 17 млрд;

- субсидии на переобучение работников промышленных предприятий - на перевод на новый функционал из-за изменения технологического процесса. Сумма субсидий пока не определена.

Как уточнил федеральный чиновник, в целом комплекс согласован, но возможны корректировки - как по суммам, так и по набору мер. Кроме того, по его словам, по мере развития ситуации в экономике могут появляться другие инструменты.

Расходы по направлению "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" в 2022 г. ожидались на уровне 80 млрд руб., согласно пояснительной записке к закону о бюджете на текущую трехлетку. Уровень безработицы опустился до 4,5% в июле 2021 г., количество безработных и занятых приблизилось к докризисным уровням.