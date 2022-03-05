5 марта. FINMARKET.RU - Девелоперы начали замораживать новые проекты. Все уже запущенные проекты реализуются по плану, но сложнее дела обстоят с новыми объектами, сообщили "Известиям" в девелоперской группе "Талан". Трудности связаны с получением проектного финансирования, пояснили там. Сегодня ни девелоперы, ни банки не могут оценить себестоимость строительства, поскольку цены на стройматериалы стремительно растут. Кроме того, с увеличением ключевой ставки по проектному финансированию поднялись до 20-25%, сказали в компании.

"Проекты, по которым работы уже ведутся, будут реализованы. А объекты, которые еще не получили финансирование, окажутся в подвешенном состоянии: ставки фондирования сейчас неадекватны, экономика проекта не сможет компенсировать проценты по кредитам", - сказал коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергея Зайцева, девелоперы действительно начали замораживать новые проекты и переносить сроки старта продаж. Сейчас сложно строить планы во всех отраслях из-за нестабильной экономической ситуации и резкого повышения инфляции, сказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Сегодня действительно невозможно просчитать проекты, поэтому единственно верное решение - поставить их на паузу. Это уравнение с пятью неизвестными: цены на материалы, стоимость финансирования, состояние рынка, спрос и стоимость метра", - сказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

По данным трех источников "Известий" на рынке недвижимости, в числе компаний, заморозивших новые проекты, которые еще не были анонсированы, - ПИК, RDI, "Пионер". У RDI летом должно было выйти несколько новых проектов, пока они заморожены. У ПИК новые проекты также поставлены на стоп, сокращаются косты (инвестиции в новые проекты), а старые пересматриваются в сторону продления сроков реализации. "Пионер" заморозил два проекта, рассказали собеседники редакции.

Часть опрошенных "Известиями" застройщиков подтвердили, что реализация планов по выводу новых объектов под вопросом. В первую очередь сложности связаны с получением проектного финансирования. Также они рассказали о мерах поддержки, на которые рассчитывают, - например, на поэтапное раскрытие эскроу-счетов, а не в конце стройки, как сейчас.