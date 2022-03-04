За услуги по IT-разработке предлагают рассчитываться криптовалютой

4 марта. FINMARKET.RU - На фоне ужесточения западных санкций против России власти начали обсуждать альтернативные способы трансграничных платежей, в том числе с использованием криптовалют, пишут "Ведомости"

В ходе круглого стола в ЦИК "Единой России" с участием представителей правительства и ЦБ глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил идею разрешитьв криптовалюте при оплате услуг по IT-разработке.

"Сейчас мы имеем такую ситуацию, когда российские разработчики заключали достаточно большое количество контрактов с иностранными компаниями, но в силу тех санкций, которые возникли, заказчики не могут рассчитаться с исполнителями", - заявил Журавлев. По его мнению, на сегодняшний деньможет быть альтернативным средством платежа и средством расчетов, ", - отметил юрист. В то же время, как отметил юрист, расчеты между физлицами следует ограничить, оставив возможность платежей в криптовалюте только между "юрлицами, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми". Также в основном, по словам эксперта, следует "учитывать международную специфику таких расчетов".

"Сегодня практически всев той или иной степени используют криптовалюты - для сбережений или покупок каких-либо товаров. Они также могут использовать ее как альтернативу при невозможности получить платеж от иностранной IT-компании, но комиссия на вывод этих средств пока довольно высока", - прокомментировал "Ведомостям" предложение Журавлева директор Института исследования интернета Карен Казарян.

Журавлев также считает, что такие расчеты должны производиться как при помощи бирж, так и при помощи криптокошельков, но возникают вопросы безопасности платежей и возможных санкций иностранных криптобирж, которым могут запретить открывать или поддерживать кошельки российских пользователей. Обработку данных российских пользователей международными криптобиржами следует обязать хранить и обрабатывать на территории России. "В этом случае пользователи могут получить защиту от заморозки аккаунтов", - отметил Журавлев.

Он также считает, что в России следует легализовать и развивать промышленный и домашний майнинг. Но инициативы по развитию криптовалюты и легализации майнинга пока не находят поддержки ЦБ. "Центральный банк на сегодняшний момент поддерживает ту позицию, что была ранее высказана и опубликована на официальном сайте", - заявила на круглом столе руководитель экспертной группы департамента финансовых технологий ЦБ Мария Телегина.

В позициях относительно легализации криптовалютного оборота в стране ЦБ кардинально расходится с Минфином, который ранее разработал и представил концепцию регулирования рынка криптовалют, а также соответствующий законопроект. Документ направлен на согласование в ведомства.