Спрос на загородные дома и участки вырос до 30%

4 марта. FINMARKET.RU -на загородныеи земельныев России с начала спецоперации на Украине вырос на 10-30%. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка недвижимости.

По словам руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антона Саукова, спрос на загородную недвижимость и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%. А по данным гендиректора девелоперской компании "Мармакс" Юрия Юрова, интерес к частным домам за этот период увеличился на 30%.

Как отметила директор отдела продаж Villagio Estate Екатерина Крапивина, впервые два дня после объявления спецоперации России на Украине спрос упал, но сейчас он начал стремительно расти: покупатели ищут эффективные способы инвестировать деньги, которые начали обесцениваться.

"За последнюю неделю на 20-25% вырос спрос на готовые загородные дома, что объяснимо психологическим состоянием людей, которые хотят максимальной независимости и безопасности", - сказала гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

"С ценами ситуация на рынке загородного жилья сейчас очень нестабильная, поскольку одни собственники стараются продать свои объекты подороже, другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты с дисконтом до 5-10%", - сказал Сауков. По его словам, в среднем цена "квадрата" в загородных домах в 1,5-2 раза ниже, чем в квартирах.

Развитие ситуации с ценами на загородное жилье будет зависеть от того, удастся ли на федеральном уровне сдержать начавшийся рост стоимости строительных материалов, сказал Сауков. Если пессимистичные прогнозы относительно подорожания строительных материалов на уровне 20-30% оправдаются, то не исключена такая же корректировка цен на загородные дома, или конечную цену объекта будут сохранять на уровне покупательских запросов за счет сокращения площади домов, спрогнозировал он.

Как сообщили "Известиям" в Минстрое, на площадке министерства формируется рабочая группа при правительственной комиссии по региональному развитию впо контролю за ценами на строительные ресурсы.