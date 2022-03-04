ЦБ требует от банков повышать ставки по депозитам

4 марта. FINMARKET.RU -заставляетспешить с подъемом ставок по вкладам населения до уровня ключевой ставки. Как рассказали "Коммерсанту" в нескольких банках (и в крупных универсальных, и небольших региональных), с начала марта представители ЦБ стали требовать установить ставки по рублевым вкладам не ниже 20% годовых, а по валютным - 5-8% годовых. В некоторых случаях одним из условий было удержание таких ставок не менее 3-х месяцев. К тому времени ряд крупнейших банков уже ввел новыесо ставками выше 20% годовых, хотя у них остались депозиты и с менее высокими ставками.

Как отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев, повышение ставок по вкладам подразумевает соразмерный рост стоимости кредитов для заемщиков. "Около половины корпоративных ссуд оформлены по плавающим ставкам, что дает кредитным организациям возможность их скорректировать под стать текущим реалиям и тем самым избежать части потерь на процентной разнице фондирования и размещения средств", - отмечает он. Однако по кредитам населению, по его словам, в большинстве случаев такой возможности не предусмотрено, в связи с чем потерь банкам избежать не удастся.

Эксперты отмечают, что банки, которые не имеют технологий выдачи розничных кредитов и не работают с ценными бумагами, будут минимизировать убытки за счет размещения средств на депозитах ЦБ, ставки по которым лишь на 1 п. п. ниже ключевой. При этом управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что, скорее всего, значительный спрос на необеспеченныефизлицам сохранится даже при ставках существенно выше 20%.

Центробанк уже сделал несколько шагов для того, чтобы потребительское кредитование не останавливалось.

Как отмечает Ъ, с регуляторной точки зрения сегодня ничто не мешает банкам поднять ставки по потребительским кредитам вслед за ставками по вкладам и начать их выдавать.