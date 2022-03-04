Бизнес просит упростить путь лекарств к покупателям

4 марта. FINMARKET.RU - Крупнейшие ассоциации производителей фармпрепаратов попросили правительство и Госдуму упростить процедуру ввода лекарств в гражданский оборот. Так, правительству надо дать право упрощать процедуру ввода лекарств в гражданский оборот. Оно должно пользоваться им в ситуации дефицита медикаментов или риска его возникновения из-за санкций. С таким предложением выступили 4 ассоциации фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ) накануне рассмотрения в Госдуме проекта закона о мерах по защите граждан России в условиях санкций. Письмо направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, пишут "Известия"

Сейчас закон "Об обращении лекарственных средств" устанавливает весьма сложную процедуру вывода на рынок новых лекарств - как российских, так иностранных. Для этого первые три партии препарата необходимо отдать на экспертизы в лаборатории Росздравнадзора. Это влечет лишние затраты и тормозит процесс вывод на рынок новых лекарств, отметил гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Возможность осуществлять тестирование новых препаратов по упрощенной процедуре позволит сократить время и стоимость вывода лекарств на российский рынок, соглашается исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

1 марта AIPM, объединяющая 60 иностранных производителей лекарств, направила обращение в Минздрав и Минпромторг, в котором заявила о готовности продолжать поставки препаратов для пациентов в России, сообщил "Известиям" Шипков. Но в условиях санкций сохранение в полном объеме тестирования препаратов перед вводом их в гражданский оборот - чувствительный для отрасли момент, добавил он.

Возможности для упрощения процедуры вывода новых лекарств на рынок имеются, отметил Дмитриев. Для ряда препаратов исследования проводятся дистанционно, это значительно сокращает время процедуры. А отправка не трех, а одной, к примеру, партий лекарств на экспертизы способствовала бы сокращению затрат производителей. О полной отмене тестирования речь пока не идет, уточнил Дмитриев. Поддержка этой инициативы среди представителей правительства и Госдумы уже имеется, подчеркнул он.