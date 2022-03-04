Правительство хочет получить право повышать пенсии несколько раз в год

4 марта. FINMARKET.RU -предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий - такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму. Документом предусматривается несколько инструментов реагирования на ситуацию через изменение суммы выплат пенсионерам, пишут "Ведомости" . В течение года правительство сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий (минимальный, гарантированный всем гражданам платеж, не зависящий от трудового стажа и других критериев), об увеличении размера доплаты к страховой, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента (размер пенсии определяется исходя из формулы с несколькими переменными).

Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год.

Изменения позволят правительству проиндексировать пенсии дополнительно - например, в случае если инфляция окажется выше официального прогноза. Кроме того, правительство сможет регулировать размер доплат отдельным постановлением, что не требует рассмотрения в Госдуме.

В январе президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии в 2022 г. на 8,6% - выше прогнозируемой и даже фактической инфляции в 2021 г., которая составила 8,4%. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составляет 18 984 руб.

Принятие поправок даст возможность правительству проводить дополнительную индексацию социальной доплаты к пенсии и самих пенсий (т. е. фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимости пенсионных коэффициентов) в течение календарного года, поясняет представитель Минтруда. Предложенный механизм наделяет правительство правом в течение года принимать решение о дополнительной индексации, говорит собеседник.

Законопроект дает правительству полномочия более оперативно реагировать на потребности населения и ситуации, пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Вчера бюджетный комитет Госдумы одобрил аналогичный по смыслу пакет поправок в Бюджетный кодекс. Принятый на заседании комитета законопроект позволяет правительству оперативно распределять бюджетные ресурсы - без необходимости одобрения поправок в закон о бюджете Госдумой. Контролирующим действия кабинета министров со стороны парламента органом будет специальная комиссия.

Как сообщил вчера первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, палата сегодня рассмотрит ряд правительственных инициатив, направленных на поддержку граждан и экономики в условиях санкций.