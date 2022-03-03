Ритейл просит вернуть краткосрочные займы

3 марта. FINMARKET.RU - Российскийстолкнулся с рисками роста цен на продукцию и проблем с импортными поставками. Об этом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила правительству и ЦБ в письмах от 2 марта, пишут "Известия"

24 февраля крупнейшие банки приостановили выдачу краткосрочных кредитов - до 30 дней, которые компании используют для пополнения оборотных средств, в том числе в сделках с поставщиками ключевых товаров. Краткосрочная кредитная ликвидность составляет максимум треть в финансовых контрактах ритейлеров, отметили в АКИТ.

Ситуация усугубляется тем, что часть банков отключат от SWIFT. А значит, торговля столкнется с трудностями при оплате импортных товаров, а это может закончиться существенными проблемами с поставками, выразил опасения бизнес.

Кроме того, ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, после чего выросли проценты по долгосрочным кредитам. Увеличилась и волатильность курса рубля. Такая ситуация грозит тем, что компании будут вынуждены свернуть инвестиционную активность, указано в письмах. Речь, например, о строительстве онлайн-ритейлерами логистической инфраструктуры по всей стране.

АКИТ предложила правительству и ЦБ изменить регулирование в банковском кредитовании для розничной торговли и побудить банки начать выдавать краткосрочные займы ритейлерам. А также рассмотреть вопрос господдержки - субсидировать, чтобы торговля могла получать займы по ставке 9,5%.

"Предлагаемые меры позволят сохранить устойчивую работу бизнеса даже в таких непростых условиях, - сказал "Известиям" президент АКИТ Артем Соколов. - Отрасль реалистично подходит к решению вопроса о бесперебойной деятельности. Плюс мы считаем, что сейчас важно сохранить инвестиционную активность и возможность своевременной оплаты российским производителям и продавцам".