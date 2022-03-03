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03 марта 2022 года 10:00
В РФ установлена единая дата выплат для 30 видов пособий
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Валерий Шарифулин/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - Около 30 видов ежемесячных пособий россияне теперь будут получать 3-го числа. Единая дата установлена для тех выплат, которые перечисляются на банковские карты и были переданы Пенсионному фонду от органов соцзащиты и Роструда, пишет "Российская газета". В числе этих выплат - пособия семьям с детьми и тем, кто готовится к их появлению (например, единовременная выплата по беременности и родам неработающей женщине), помощь военным и их семьям, гражданам, пострадавшим от радиации, выплаты реабилитированным жертвам политических репрессий СССР, а также компенсация инвалидам стоимости полиса ОСАГО. Всего эти пособия получают сегодня более 2 млн россиян, рассказали в Минтруде. По новому графику выплаты начнут приходить с этого месяца. То есть 3 марта граждане получат их за февраль, а 3 апреля - за март. Ранее сроки предоставления мер поддержки в каждом регионе были разные. Начислять россиянам переданные ему пособия Пенсионный фонд начал с этого года, но в январе выплатил их ранее срока: то есть за январь они пришли в январе. Упрощено и оформление этих мер поддержки. Так, сократилось число документов, подтверждающих право на них. Кроме того, ПФР сам уточнит всю необходимую информацию о человеке без его участия при взаимодействии с другими ведомствами. Как ожидается, общий объем выплат по переданным Пенсионному фонду пособиям в течение 2022 г. достигнет почти 120 млрд рублей.
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Ключевые слова: РФ, ПФР, соцвыплаты, сроки
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