В РФ установлена единая дата выплат для 30 видов пособий

3 марта. FINMARKET.RU - Около 30 видов ежемесячных пособий россияне теперь будут получать 3-го числа. Единая дата установлена для тех выплат, которые перечисляются на банковские карты и были переданы Пенсионному фонду от органов соцзащиты и Роструда, пишет "Российская газета"

В числе этих выплат - пособия семьям с детьми и тем, кто готовится к их появлению (например, единовременная выплата по беременности и родам неработающей женщине), помощь военным и их семьям, гражданам, пострадавшим от радиации, выплаты реабилитированным жертвам политических репрессий СССР, а также компенсация инвалидам стоимости полиса ОСАГО. Всего эти пособия получают сегодня более 2 млн россиян, рассказали в Минтруде.

По новому графику выплаты начнут приходить с этого месяца. То есть 3 марта граждане получат их за февраль, а 3 апреля - за март. Ранеепредоставления мер поддержки в каждом регионе были разные.

Начислять россиянам переданные ему пособия Пенсионный фонд начал с этого года, но в январе выплатил их ранее срока: то есть за январь они пришли в январе.

Упрощено и оформление этих мер поддержки. Так, сократилось число документов, подтверждающих право на них. Кроме того,сам уточнит всю необходимую информацию о человеке без его участия при взаимодействии с другими ведомствами.

Как ожидается, общий объем выплат по переданным Пенсионному фонду пособиям в течение 2022 г. достигнет почти 120 млрд рублей.