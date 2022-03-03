Правительство просят арестовать активы иностранного бизнеса

3 марта. FINMARKET.RU - Премьер-министра Михаила Мишустина просят обязать иностранный, решивший уйти из РФ, выполнить обязательства перед российскими потребителями. С такой просьбой к председателю кабмина обратился глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, пишут "Известия" . В письме он уточняет, что в свете последних событий, связанных с проведением Россией специальной военной операции на Украине, множество иностранных, прежде всего американских, европейских и японских, компаний принимает решения об уходе из РФ.

"Подобные решения не только подрывают доверие к таким компаниям, но к тому же существенно ущемляют права и законные интересы российских граждан", - говорится в документе.

Павлов ссылается на закон "О защите прав потребителей" и просит власти принять ряд мер. Так, он предлагает инициировать в отношении компаний, которые приняли или примут решения об уходе с российского рынка, проведение проверок на предмет наличия у них денежных средств, запасов продукции и других активов, необходимых для исполнения обязательств перед российскими потребителями.

Кроме того, на это имущество предлагается наложить арест, а также побудить иностранные компании разрабатывать специальные программы по исполнению ими своих гарантийных обязательств в течение всего предусмотренного законодательством срока.

Как сообщил "Известиям" глава организации по защите прав потребителей, россияне уже сталкиваются с проблемами. "Мы получаем жалобы потребителей за недоставку оплаченных заказов, прежде всего в магазинах Apple. Также есть ряд претензий по автомобилям, уже заказанным и оплаченным в более спокойное время. Но по их доставке также есть вопросы", - пояснил Павлов изданию. По его словам, в последние дни количество таких жалоб сильно выросло.

"Компании, которые выступают импортерами и дистрибьютерами этой техники, объявляют о том, что они прекращают свою деятельность в России и останавливают поставки. При этом ни о каких гарантиях или механизмах защиты, которые обеспечивали бы интересы российских покупателей, они не говорят", - сообщил Павлов.

Представители отечественного бизнеса считают меру оправданной. Эксперты полагают, что иностранные компании рано или поздно вернутся в Россию, поэтому все спорные вопросы нужно дипломатично урегулировать.