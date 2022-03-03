Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" до 10 млн руб

3 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", до 10 млн рублей с 3 млн рублей. Как следует из сообщения министерства, проект соответствующих изменений будет в ближайшее время внесен в правительство.

Эти изменения будут распространяться на, приобретенные с 1 января 2022 года.

"При этом на сегодняшний день Минпромторгу России необходимо выполнить требование действующего Налогового кодекса и опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечёт установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей", - отметили в Минпромторге.

Сейчас "налогом на роскошь" облагаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Минпромторг формирует перечень машин средней стоимостью от этого уровня и выше на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которую производитель или его представитель предоставляют в министерство. Также учитывается год выпуска машины. Фактическая стоимость автомобиля, указанная в договорах купли-продажи, при определении средней стоимости машины в расчет не берется.

Для попавших в перечень машин расчет "налога на роскошь" ведется с учетом повышающего коэффициента, который варьируется в пределах от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости и возраста автомобиля.

В опубликованном Минпромторгом перечне, сформированном еще с учетом действующей планки в 3 млн рублей, в число автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей, включены несколько моделей Audi и BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, а также российский Aurus.