Экономисты не ждут дефолта

2 марта. FINMARKET.RU - Жесткие экономическиеи обвал рубля вызывают опасения в том числе по поводу возможного дефолта. Часть ограничений уже введена, другие готовятся вступить в силу. Однако экономисты уверены, что говорить о затруднениях с обслуживанием долга пока нет оснований. Сумеет ли российская экономика выдержать беспрецедентное давление и могут ли возникнуть проблемы с исполнением долговых обязательств, пишут "Известия".

В их числе западных реэкономических органичений - санкции против крупнейших российских банков с их последующим вероятным отключением от глобальной системы межбанковской связи SWIFT. Под санкции попал и ЦБ.

Возникают вопросы, не отразятся ли санкции в отношении ЦБ и банковского сектора на способности государства исполнять свои долговые обязательства. Как утверждают экономисты, этого опасаться не стоит. Всё дело в том, что российская экономика в минимальной степени полагается на внешние заимствования. Уровень госдолга к ВВП крайне низкий, порядка 15%, весь долг полностью покрывают резервы. Объем (ФНБ) на 1 февраля 2022 года —13,6 трлн рублей (10,2% ВВП).

Даже при условии заморозки части активов ЦБ благодаря накопленным резервам, в частности в Фонде национального благосостояния (ФНБ), у правительства России останется достаточно средств для обслуживания долга, указывает Михаил Хачатурян, доцент Финансового университета при правительстве

ЦБ РФ накопил достаточное количество средств, и России есть чем обслуживать долги, даже с учетом введения запрета на доступ к 60% ($340 млрд) резервов ЦБ РФ. Правительство обладает вариативностью действий в плане обеспечения стабильности экономики и работы финансовой системы в целом. Основным гарантом выступают средства Фонда национального благосостояния, подчеркивает экономист Инна Литвиненко.

Вероятность дефолта низкая, потому что, даже несмотря на заморозку резервов ЦБ, в стране достаточно ликвидности, чтобы спокойно обслуживать долги, в том числе в валюте. При этом около трети резервов по-прежнему находятся в распоряжении ЦБ, указывает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

В качестве страховки от санкционных рисков Россия ранее уже накопила в резервах огромное количество золота стоимостью почти $140 млрд.

Эксперты указывают и на то, что ответные меры на заморозку международных резервов России больно бьют по экономике ЕС: это и запрет на вывод капитала нерезидентами и запрет на продажу акций российских компаний, не исключены и сокращения или остановки поставок энергоресурсов. В таком случае массовые дефолты начнутся по всей Европе, а государствам придется решать вопросы с долгами компаний.

Как пояснил "Известиям" Алексей Матюхов, управляющий партнер BMS Group, мера правительства России по временному ограничению иностранному бизнесу выхода из российских активов, по сути, является заморозкой активов заграничных компаний на территории РФ. Это делается для сохранения капитала в стране и, соответственно, поддержит курс рубля, а также в определенной мере сдержит инфляцию.

Как предполагает независимый финансовый советник. Максим Михайлов, есть вероятность того, что бизнес придет к своим правительствам за деньгами, которые они потеряли на российском рынке, и тогда возможна обоюдная «разморозка»: резервов ЦБ — со стороны западных стран, а с российской стороны — активов нерезидентов.