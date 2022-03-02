Количество звонков мошеннических центров сократилось в разы

2 марта. FINMARKET.RU - Военные действия на Украине привели к неожиданному эффекту — банкиры говорят о сокращении звонков мошеннических центров в разы., пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на участников рынка. Подтвердил эту информацию и источник “Ъ” в ЦБ. Официально там на запрос газеты не ответили.

По словам собеседника “Ъ” в крупном банке, с 24 февраля эти"фактически прекратились". Он пояснил, что исходно подобные колл-центры были сконцентрированы на "зонах" (в местах лишения свободы), однако после установления там "глушилок" многие "переехали на Украину". "Видна тенденция снижения активности мошеннических колл-центров в несколько раз",— подтверждает руководитель направления противодействия мошенничеству Центра прикладных систем безопасности "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Накануне, как сообщалось, Банк России предупредил об активизации телефонных мошенников, требующих срочно снимать все деньги со счетов в банках, потому что они якобы станут недоступны после отключения от SWIFT.

"Сейчас самый распространенный прием мошенников - звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT. Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЦБ.

В понедельник председатель Банка России Эльвира Нибиуллина заявила, что Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT внутри страны.

Между мошенники-лжеброкеры начали применять новую схему. На фоне падения фондовых индексов мошенники-лжеброкеры начали применять новую схему. Они обещают частным инвесторам огромные прибыли даже в это сложное время за счет арбитражной торговли (прибыль получается на разнице стоимости актива на разных площадках) якобы на Московской и Лондонской биржах, пишут "Известия"

В качестве активовпредлагают стремительно растущие на фоне кризиса валюты, нефть, драгметаллы, особенно палладий. И даже биткоин. Прибыль злоумышленники обещают вывести через крупную криптобиржу, но за это тоже придется заплатить — аванс в размере 20% дохода, две комиссии — "брокеру" и за конвертацию в рубли, а также налог. Эти расходы вынуждают некоторых жертв влезать в кредиты. В итоге они остаются не только без своих сбережений, но и в долгах. Об этом "Известиям" на основе обращений на портал "Мошеловка"рассказали в проекте Народного фронта "За права заемщиков".

В случае с пострадавшими речь шла о Московской и Лондонской биржах, а в качестве активов выступали валюты, нефть, драгметаллы, особенно палладий, который с начала года прибавил в цене более 25%. В ход идет даже биткоин, который на Мосбирже вообще не торгуется, а на Лондонской вложиться можно только в акции компаний, связанных с криптовалютами.

Как правило, на своих жертв мошенники выходили через социальные сети, блогосферу или объявления в интернете. Многие лжеброкеры для усиления правдоподобности и солидности предлагали установить приложение, через которое шло всё общение и оплата. Естественно, что инвестиции, сделанные подобным образом, людям не возвращались. Более того, одними «высокодоходными вложениями» потери жертв не обходятся. Пользуясь потоком информации об аресте счетов банков, мошенники требовали дополнительно оплатить вывод средств.