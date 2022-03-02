Государство поддержит импортеров продовольствия

2 марта. FINMARKET.RU - Минфин прорабатывает вопрос оказания поддержки предприятиям рынка АПК, в том числе импортерам продовольствия, в части привлечения оборотных средств на льготных условиях, пишут "Ведомости".

Ранее многиеовощей, фруктов, мяса и других продуктов питания сообщали о задержках и отмене поставок из-за ситуации на Украине. Их контрагенты, опасаясь, что из-за санкций с ними не смогут расплатиться за товар, начали требовать 100%-ную предоплату заказов. А с 28 февраля выполнить это условие стало еще сложнее, так как Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%.

С финансовыми проблемами столкнутся все импортеры, предупреждает генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, мнение которого приводит газета. По его словам, из-за высокой неопределенности многие из них привлекать средства по таким условиям не будут. "В случае геополитической эскалации отгрузки импортной продукции могут быть остановлены, что приведет к дисбалансу на товарном рынке", - отмечает Бурмистров. И даже в случае улучшения ситуации на Украине и возобновления отгрузок цены в рублях вырастут из ослабления национальной валюты и перехода на полную предоплату, предупреждает он. Бурмистров рассчитывает на то, что государственные меры поддержки будут довольно широкими и коснутся всех игроков продовольственного рынка. Предусмотренный правительством 1 млрд рублей на гранты разработчикам технологий в агропромышленном комплексе (в сфере животноводства, виноградарства), вероятнее всего, лишь первый этап данных мер, говорит эксперт.