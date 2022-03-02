Зерновой союз просит "срочно" отказаться от пошлин

2 марта. FINMARKET.RU - Российский зерновой союз направил обращение на имя президента, в котором просит главу государства "срочно и полностью" отказаться от экспортных пошлин наи масличные и ограничить экспорт квотами, которые будут действовать по принципу "шлагбаума".

"Срочно и полностью отказаться от взимания экспортных пошлин на зерновые товары и семена масличных, а ранее поступившие средства (от пошлин) вернуть в полном объеме сельхозпроизводителям при условии принятия обязательств по расширению производства в текущем году и направления средств на инвестиции и заработную плату работников", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Как считают в союзе, задача обеспечения стабильной насыщенности потребительского рынка и доступности продуктов питания решается не установлением экспортных пошлин, что ведет к пропорциональному повышению мировых цен, а формированием устойчивых объемов ресурсов внутри страны. Для этого, по мнению авторов обращения, требуется в первую очередь ограничить экспорт продовольствия с помощью объемных квот, которые будут действовать по принципу "шлагбаума". По такому принципу ограничивался экспорт зерна в 2008 году. При этом квота может быть изменена в зависимости от динамики производства и стабильности цен.

Как пояснили "Интерфаксу" в союзе, речь идет о квотировании не только экспорта зерна и масличных, но и базовых продуктов, предназначенных для прямого потребления.

Кроме того, необходимо введение системы продовольственных сертификатов для малообеспеченных слоев населения, отмечается в письме.

Союз также считает необходимым выделить дополнительно 15-20 млрд рублей на субсидирование ставок по льготным кредитам, перенести на 1 января 2024 года срок внедрения для сельхозпроизводителей государственной информсистемы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, "которая требует значительных расходов и формирует риски начисления массированных штрафов".

Как отмечается в письме, роль и значение АПК в нынешних условиях резко возрастает. Задача экономической доступности ключевых продуктов питания для населения должна решаться созданием благоприятных условий для расширения объемов производства сельхозсырья и облегчением доступа к продовольствию тем, чей уровень доходов недостаточен для покрытия риска роста цен.

Как сообщалось, ранее Союз экспортеров зерна направил письмо в адрес главы правительства Михаила Мишустина и его заместителя Виктории Абрамченко, в котором высказывается за внесение точечных изменений в экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Союз предлагает установить единый уровень экспортной пошлины на пшеницу в размере $90 за тонну при повышении индикативной рыночной цены выше $250 за тонну, на ячмень и кукурузу - $60 за тонну. Пошлину при индикативной цене ниже $250 за тонну предлагается не взимать.

В настоящее время в отношении экспорта пшеницы, кукурузы и ячменя из РФ действует так называемый зерновой демпфер (со 2 июня 2021 года), который предусматривает плавающие пошлины и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

Экспорт подсолнечника облагается пошлиной в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, рапса - 30%, но не менее 165 евро за тонну, сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года.