РФ запрещает вывоз наличной валюты на сумму свыше $10 тыс.

2 марта. FINMARKET.RU - РФ вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка также вводит ограничения и для физлиц.

"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

До сих пор лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от $10 тыс., а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от $100 тыс. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Кроме того, со 2 марта вводится особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с "недружественными государствами", а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места ведения хозяйственной деятельности, пишут "Ведомости".

Ранее ЦБ запретил переводить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж. Указ закрывает возможность без разрешений приобрести такое имущество через промежуточное звено. Согласовывать придется сделки на имущество с лицами из остальных стран, если до 22 февраля 2022 г. оно принадлежало лицам в "недружественных" странах.

Подобные сделки будут осуществляться на торгах по согласованным с Минфином разрешениям ЦБ. В них будут содержаться условия правительства. Ограничения не распространяются на сделки с участием ЦБ и госорганов.

Ранее предварительное одобрение правительственной комиссии требовалось для контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

С 1 марта российским компаниям и гражданам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом. Запрет не распространяется на корреспондентские счета, уточнял Банк России.

Запрещены все валютные операции с электронными кошельками – как на зачисление, так и на списание. Нельзя перевести средства со счета контролируемой иностранной компании (КИК) на личный счет за рубежом.

Исходя из буквального толкования указа, запрещено получение дивидендов и процентов на зарубежные счета. Неясно, можно ли перевести доллары на брокерский счет в иностранном банке. Закон о валютном регулировании уравнивает банковские счета и счета в других организациях финрынка.

Россиянам и компаниям по-прежнему можно расплачиваться по своим долгам перед иностранными контрагентами. Но нельзя выдавать займы в валюте.

Запрещенные валютные операции будут квалифицироваться по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства) со штрафами в 75-100% от суммы операции.

Валютные ограничения обязаны соблюдать все граждане России и иностранцы, постоянно проживающие в стране – с видом на жительство (ВНЖ) на год и более.

По валютному законодательству, гражданин России, который более 183 дней в году проживает в другой стране, обладает особым статусом. Например, он может получать напрямую на свои иностранные счета платежи в валюте от своего работодателя. Но указ президента не делает различий для разных категорий.

Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Австралия, Южная Корея, Сингапур. Кроме того, ряд зарубежных компаний заявили об уходе из России.