Нерезидентов из "недружественных" России стран отправили в правкомиссию

2 марта. FINMARKET.RU -из "недружественных" для России государств отныне должны получать разрешение на, включая привлечение рублевых кредитов, в правительственной комиссии.

Это один из пунктов указа президента Владимира Путина "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ", текст которого распространила пресс-служба Кремля. Указ подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности".

Со 2 марта указ вводит особый порядок осуществления резидентами РФ сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами, и подконтрольными им структурами. Речь о сделках по предоставлению им кредитов и займов (в рублях), а также сделках, "влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество". Теперь, согласно указу, они могут осуществляться "на основании разрешений, выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ".

Сделки с ценными бумагами могут проводиться на бирже на основании разрешений, выдаваемых ЦБ по согласованию с Минфином и содержащих условия их осуществления.

Вводимый указом порядок осуществления сделок не распространяется на сделки (операции), стороной которых является Центробанк и государственные органы. Банки вправе осуществлять переводы в валюте на корсчета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных указом.

О том, что Россия введет временные ограничения для иностранных инвесторов на выход из российских активов, заявил во вторник глава правительства Михаил Мишустин.

"В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов", - сообщил премьер-министр.

"Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее", - сказал премьер.

Ряды компаний, на фоне введения беспрецедентно жестких санкций заявивших о намерении избавиться от российских активов, возглавил ветеран инвестиций в РФ, британская ВР - еще в воскресенье она заявила о планах продать 19,75% акций "Роснефти" и выйти из СП с компанией.

Закрытие иностранцами позиций на фондовом рынке российские власти запретили еще раньше: ЦБ выпустил предписание, которое требует от брокеров не выполнять поручения нерезидентов на продажу ценных бумаг. Также была запрещена выдача валютных займов, зачисление валюты на счетах в иностранные банки, выплата нерезидентам дивидендов и купонов по облигациям, и введена обязательная продажа 80% валютной выручки.