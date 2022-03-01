В Госдуме прорабатывают варианты поддержки бизнеса и населения

1 марта. FINMARKET.RU - На заседании Совета Госдумы 14 марта и парламента 15 марта будут обсуждаться меры поддержки бизнеса и населения в условиях давления на Россию со стороны западных стран, пишут "Известия"

По словам источника, близкого к руководству Госдумы, сейчас уже началась активная проработка этого вопроса профильными комитетами и кабмином. Эту информацию подтвердил "Известиям" глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков: "Естественно, такая активная работа Госдумы сейчас совместно с правительством идет. К 14 марта, думаю, будет предложен целый комплекс системных мер. Ситуация под контролем".

По его словам, что конкретно сегодня обсуждается, объявлять не хотелось бы. Однако речь может идти об уменьшении административного давления наи налоговых послаблениях.

"Очевидно, они будут приняты по тем отраслям экономики, в отношении которых введены максимальные. Например, речь может идти о тех, кто производит детали для авиастроения и по другим секторам, связанным с высоким технологиями. Лично я считаю, что нужно принять меры, связанные с валютным регулированием", - заявил Аксаков.

Первый зампред бюджетного комитета Госдумы Михаил Щапов заявил "Известиям", что в первую очередь Россия должна обеспечить устойчивость своей экономики и бюджетной системы, а также поддержать наиболее пострадавшие отрасли. Для этого правительство уже предложило план первоочередных мер, отметил парламентарий, заметив, что со временем этот план можно расширить. Как считает депутат, также нужно рассмотреть меры поддержки населения, связанные с инфляцией и ростом цен.

В целом эксперты отмечают, что санкции имеют масштабный и комплексный характер, поэтомувластей населения и бизнеса должна быть максимально широкой.