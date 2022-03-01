Минцифры подготовило новые меры поддержки IT-отрасли

1 марта. FINMARKET.RU - Минцифры 28 февраля направило премьеру Михаилу Мишустину пакет предложений по стабилизации ситуации в IT-отрасли и удержанию в стране IT-разработчиков, пишет "Коммерсант" . Министерство просит правительство дать поручения заинтересованным ведомствам и "незамедлительно начать реализацию указанных мер, предусмотрев необходимое финансирование".

Наиболее нестандартной инициативой министерства стало «предоставление отсрочки от призыва на военную службу» для сотрудников IT-компаний на весь период работы в них.

Также предлагается на следующие три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании — от налога на прибыль. Кроме того, сотрудникам будут давать льготную ипотеку со ставкой 5%.

Самим компаниям планируется предоставить льготные кредиты для бесперебойной работы, обеспечить целевое финансирование из бюджета на создание в России репозитория открытого программного обеспечения (аналог международного GitHub), а также ускорить импортозамещение софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ, банки, объекты энергетики, оборонные объекты и т. д.).