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01 марта 2022 года 11:08
Минцифры подготовило новые меры поддержки IT-отрасли
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Сергей Карпухин/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Минцифры 28 февраля направило премьеру Михаилу Мишустину пакет предложений по стабилизации ситуации в IT-отрасли и удержанию в стране IT-разработчиков, пишет "Коммерсант". Министерство просит правительство дать поручения заинтересованным ведомствам и "незамедлительно начать реализацию указанных мер, предусмотрев необходимое финансирование". Наиболее нестандартной инициативой министерства стало «предоставление отсрочки от призыва на военную службу» для сотрудников IT-компаний на весь период работы в них. Также предлагается на следующие три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании — от налога на прибыль. Кроме того, сотрудникам будут давать льготную ипотеку со ставкой 5%. Самим компаниям планируется предоставить льготные кредиты для бесперебойной работы, обеспечить целевое финансирование из бюджета на создание в России репозитория открытого программного обеспечения (аналог международного GitHub), а также ускорить импортозамещение софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ, банки, объекты энергетики, оборонные объекты и т. д.).
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Ключевые слова: Россия, ИТ-отрасль, поддержка
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