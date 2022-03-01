Автоконцерны начали повышать цены на машины

1 марта. FINMARKET.RU - Автопроизводители начали существенно повышатьна новые автомобили и отказываться от отгрузок машин дилерам, пишут "Ведомости"

Как рассказали газете дилеры "АвтоВАЗа", с 1 марта концерн повышает цены в среднем на 10% на весь модельный ряд. Сильнее всего, по данным обновленных прайс-листов, подорожало семейство Lada Vesta и Lada Largus. Vesta в кузове седан стала дороже сразу на 170 тыс. руб., модификация SW Cross - на 289 тыс. руб. Пассажирский Largus вырос в цене на 247 тыс. руб. Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.

Японская Suzuki, как рассказали изданию дилеры марки, также уведомила о подорожании с 1 марта моделей Jimny и Vitara на 20 тыс. руб. Audi, Mercedes и Hyundai также планируют обновить ценники в ближайшее время, говорит источник газеты в "Автоспеццентре". Hyundai помимо этого еще и приостановила отгрузки автомобилей дилерам, сообщил собеседник "Ведомостей" в другом дилерском холдинге. Представитель корейской компании от комментариев отказался. Аналогичным образом, по данным газеты, поступили представители других крупных автопроизводителей - Nissan, BMW, Renault, альянса Stellantis (объединяет Peugeot, Citroen, Opel, Jeep и Fiat). Представители УАЗа и Mazda на вопросы издания не ответили.

Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию сразу после начала боевых действий на территории Украины. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также американская General Motors (SPB: GM) (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover. 28 февраля Volkswagen Group Rus сообщила о полной приостановке отгрузок дилерам внутри России машин всех брендов, входящих в группу (в нее кроме вышеуказанных также входят Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati). Представитель компании поясняла, что речь идет исключительно об автомобилях местной сборки, не подтвердив приостановку импорта. На калужском заводе группы собирают Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, на площадке в Нижнем Новгороде - Skoda Karoq, Kodiaq и Octavia, а также Volkswagen Taos.

Renault, как сообщалось, с 28 февраля до 5 марта приостановила производство на своем заводе в Москве из-за перебоев в поставках компонентов.

Как ранее сообщал Росстат, отечественные легковые автомобили, значительный объем продаж которых составляет продукция "АвтоВАЗа", за прошлый год подорожали на 19,6%. Автомобили иностранных брендов - включая и импортированные, и локально произведенные - в 2021 г. стали дороже в РФ на 14,4%. Подержанные импортные легковые автомобили, по данным ведомства, прибавили в цене в прошлом году в среднем 11,3%.