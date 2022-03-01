Урожай в РФ может снизиться из-за недоступности кредитов

1 марта. FINMARKET.RU - Банки начали предлагать аграриямпо ставкам 18-27% в зависимости от истории взаимоотношений, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в отраслевых союзах, члены которых участвовали в переговорах с финансовыми организациям. Они напоминают, что еще в начале февраля предлагаемая ставка была на уровне 12%. "Под такие проценты брать кредиты никто не будет, посевную придется проводить на свои средства", - говорит один из них. По его словам, тем, кто не уйдет с рынка, денег хватит на этот год, а вот что будет в 2023 г. - не понятно.

Второй собеседник "Ведомостей" считает, что производителям, возможно, придется снизить объемы продукции в связи со сложившейся ситуацией.

Усугубляет ситуацию и то, что финансирование помощи аграриям со стороны государства в этом году практически исчерпалось. Остаток субсидий, предоставляемых банкам на новые кредиты для производителей, по состоянию на 8 февраля 2022 г. составлял всего 771 млн руб. на краткосрочные кредиты (используются, например, на закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов) и 1,3 млрд руб. на инвестиционные (их направляют на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий), говорится на сайте Минсельхоза. При этом изначально на эти цели было предусмотрено 10,4 млрд и 3 млрд руб. Всего на поддержку аграриев в этом году, по данным Минсельхоза, выделено 100,4 млрд руб., но большая часть этих средств пойдет на субсидирование ставок по ранее взятым кредитам. В начале февраля аграрии сообщали, что банки начали отказывать им в выдаче финансирования в связи с отсутствием денег у Минсельхоза. Сейчас эта ситуация разрешилась, утверждает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Выдача субсидированных кредитов становится невыгодна банкам с учетом рекордно высокой ключевой ставки, так как это грозит им убытками, считает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По его словам, в итоге при такой ситуации объемы кредитов снижаются и сами займы становятся менее доступны для аграриев.