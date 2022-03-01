В РФ могут появиться тысячи новых рабочих мест

1 марта. FINMARKET.RU - В ближайшие месяцы новые рабочие места могут появиться в тех отраслях, которые наиболее пострадают от санкций. Речь идет, например, об электронной промышленности, автопроме, авиапромышленности и фарминдустрии. Появится также большой спрос на молодых ученых, прогнозируют эксперты "Российской газеты"

"Санкции крайне болезненны для финансовой сферы, но вот для рынка труда они открывают дополнительные перспективы. Могу привести такой пример: за период с 2016 по 2019 год численность новых работников в сельском хозяйстве выросла на 116 тысяч человек, - говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец. - Сейчас, на мой взгляд, есть возможность активно развивать внутренний туризм. Численность занятых в таких отраслях, как гостиничный бизнес и общественное питание, туризм, деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений может в разы вырасти за счет сокращения выездного туризма". Огромный потенциал существует и в автопроме.

Где высокие технологии - там и научные разработки, отмечает первый замдекана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его мнению, в ближайшие месяцы возникнет особый спрос на образованную молодежь с научной подготовкой. Именно такие кадры нужны, чтобы ускорить инновационное развитие в стратегических отраслях. "Стратегически важно обеспечить спрос на результаты деятельности молодых ученых, привлекать небюджетное финансирование. Нужна материальная база, научная кооперация, доступ к базам знаний", - отмечает эксперт.