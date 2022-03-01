Оптовики поднимают закупочные цены для аптек

1 марта. FINMARKET.RU - Дистрибьютеры начали подниматьна импортные и отечественныедля аптек, сообщила "Известиям" .директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

"В разных регионах повышение составляет от 1,5 до 25%. Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены. Аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, так что на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время", - считает эксперт.

Без изменений остаются лишь цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), добавила Преснякова. Это 800 международных непатентованных наименований, то есть около половины рынка. На эти препараты цены фиксированы и контролируются государством.

"Мы на связи с Минпромторгом, совместно сейчас решаем, как стабилизировать этот процесс. Понимаем, что ситуация непростая. Субстанции для производства лекарств также привязаны к курсу доллара, цены на них тоже будут повышаться. Но на сегодняшний день они закуплены в нужном объеме, пока всё есть", - отметила эксперт.

Лекарства, не относящиеся к ЖНВЛП, будут ощутимо расти - не меньше 20-25%. Это связано с тем, что привлечение финансирования в фармотрасль сейчас фактически заблокировано из-за повышения ключевой ставки, которое потянет за собой оборотные кредиты под 25%. Кроме того, на цены повлияет рост курса валют, - полагает эксперт.

Перебоев с импортными препаратами в ближайшее время не ожидается, считает Преснякова. Некоторые лекарства могут исчезнуть только в том случае, есть какой-то дистрибьютор решит, что ему нерентабельно приобретать этот препарат, отметил коммерческий директор фармкомпании «Полисан» Дмитрий Борисов. Сегодня доля импортных препаратов на отечественном рынке составляет примерно треть, добавил он. В то же время может ухудшиться ситуация в производстве готовых лекарственных форм, считает эксперт.

Аптеки могут влиять на стоимость лекарств в рознице за счет уменьшения собственной наценки на определенные препараты, пояснил "Известиям" директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но массового снижения наценки в условиях роста закупочных цен ждать не стоит, потому что это будет невыгодно для аптек. Сейчас наценка аптек в среднем составляет 5-15%, рассказала Виктория Преснякова.

Поддаваться панике в текущей обстановке точно не стоит, поскольку в России есть большое количество аналогов иностранных лекарств, уверен Беспалов.