Для пищевых компаний растет стоимость упаковки

28 февраля. FINMARKET.RU - У производителей продуктов питания начались сложности с поставками упаковочного материала, пишет "Коммерсант"

Как сообщил источник "Ъ", ряд поставщиков стал отказывать производителям продуктов питания в поставках бумажных и пластиковых упаковочных материалов из-за серьезной волатильности курса рубля. По его словам, крупные поставщики в последние дни стали повышатьна 30% и предлагают переходить на предоплату. Это подтвердили два собеседника "Ъ" на рынке производства овощей и упаковочных материалов.

По словам одного из них, у крупных поставщиков упаковки стоимость в контрактах всегда записана в виде формулы, учитывающей колебание валют и цен на сырье. Мелкие поставщики упаковки сейчас вовсе приостанавливают отгрузки из-за невозможности просчитать экономику, поясняет источник "Ъ".

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подтвердил, что члены ассоциации отмечают удорожание упаковки.

В Минсельхозе заявили "Ъ", что ведут постоянный мониторинг ситуации с поставками предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности упаковочных материалов.