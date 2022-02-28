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28 февраля 2022 года 10:40
Для пищевых компаний растет стоимость упаковки
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Сергей Бобылев/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - У производителей продуктов питания начались сложности с поставками упаковочного материала, пишет "Коммерсант". Как сообщил источник "Ъ", ряд поставщиков стал отказывать производителям продуктов питания в поставках бумажных и пластиковых упаковочных материалов из-за серьезной волатильности курса рубля. По его словам, крупные поставщики в последние дни стали повышать цены на 30% и предлагают переходить на предоплату. Это подтвердили два собеседника "Ъ" на рынке производства овощей и упаковочных материалов. По словам одного из них, у крупных поставщиков упаковки стоимость в контрактах всегда записана в виде формулы, учитывающей колебание валют и цен на сырье. Мелкие поставщики упаковки сейчас вовсе приостанавливают отгрузки из-за невозможности просчитать экономику, поясняет источник "Ъ". Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подтвердил, что члены ассоциации отмечают удорожание упаковки. В Минсельхозе заявили "Ъ", что ведут постоянный мониторинг ситуации с поставками предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности упаковочных материалов.
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