ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

28 февраля. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора. До этогосоставляла 9,5%.

обращает внимание на кардинальное изменение внешних условий.

"Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - полагает Банк России.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.