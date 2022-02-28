Что ждет россиян в марте

28 февраля. FINMARKET.RU - С началом весны россиян ждут очередные прибавки к пенсиям, новые штрафы за отсутствие техосмотра, незаконные сборы на благотворительность и опасный мусор, а также разрешение построить один дом на землях сельхозназначения.

Так, с марта 2022 года военные начнут получать новые пенсии - их размер составит 33 тыс. рублей на человека в среднем по стране. Увеличение пенсий коснется бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в числе которых МВД, Следком, Росгвардия, прокуратура, МЧС, ФСИН. Выплаты за январь и февраль придут в этом месяце, напоминают "Известия"

Также в марте повышенные пенсии получат те россияне, которым исполнилось 80 лет. Размер доплаты составит 6564 рубля, она начисляется через месяц после дня рождения.

Кроме того, с 1 марта пропущенные надбавки к пенсии смогут получить те пенсионеры, которые работали и уволились в ноябре или декабре прошлого года. Работающие пенсионеры после увольнения имеют право получать надбавки на общих основаниях, однако компенсации поступают на счет только через 3-4 месяца.

Автовладельцев, для которых наличие диагностической карты о прохождении техосмотра осталось обязательным, начнут с марта штрафовать за ее отсутствие на 2 тыс. рублей. По новому закону техосмотр автомобилей, принадлежащих физлицам, не нужен. Исключение составляют те случаи, когда машина используется в качестве такси, для перевозки пассажиров или в служебных целях, а также когда в ее конструкцию были внесеныи при постановке на учет транспортного средства возрастом более четырех лет.

Также с марта ужесточаются требования к фотофиксации автомобиля, проходящего техосмотр, - его надо будет снимать со всех сторон, при использовании передвижных диагностических линий на снимках должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем, любое редактирование снимков запрещено. Сфотографироваться должен и сам технический эксперт - в полный рост, лицом к камере, на фоне проходящего техосмотр автомобиля.

С начала месяца водителей и тех, кто получает права, начнут проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков. Это касается только тех граждан, у кого выявлены признаки соответствующего заболевания или кому потребовалась медсправка в связи с лишением прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

С начала весны вступают в силу новые правила о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии. Главным отличием нового документа от действующих правил станет то, что требования к пользованию жилыми помещениями будут предъявляться не только к гражданам, но и к юрлицам, которые являются собственниками помещений. За незаконное переустройство юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Cогласно действующему закону, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна - личное имущество, содержание которого собственник осуществляет самостоятельно. Он имеет право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешенными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, а также санкции за нарушение правил могут регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта, поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

С 1 марта на землях сельхозназначения можно будет строить жилые дома. Исключительно для нужд фермерского хозяйства можно возвести только один дом общей площадью не более 500 кв. м и не выше трех этажей, его размеры не должны превышать 0,25% от площади самого участка. Регистрация жилья будет проходить до марта 2026 года по правилам дачной амнистии. При этом на определенных территориях региональные власти могут запретить строительство домов.

С началом весны вступает в силу закон "О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", который ужесточает требования к производству экологически чистой продукции и запрещает применять при их производстве клонирование, методы генной инженерии, ионизирующее излучение и ГМО. Прошедшие добровольную сертификацию производители смогут отмечать свои продукты специальной маркировкой.

Минприроды с этого месяца запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски - их необходимо сдавать на утилизацию.

За нарушение на физлиц налагается штраф: на первый раз - от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, от 2 тыс. до 3 тыс. рублей - за все последующие и от 3 тыс. до 4 тыс. рублей , если пострадали люди или окружающая среда.