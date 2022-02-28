Поставщики продуктов в РФ начали требовать 100-процентной предоплаты заказов

28 февраля. FINMARKET.RU - Импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации на Украине и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей, рассказал "Ведомостям" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Такая же информация есть и у двух крупных ритейлеров.

Речь идет, в частности, об овощах и фруктах, впрочем, такая же проблема может возникнуть и с другой продукцией - алкоголем, рыбой, пальмовым маслом и проч. По словам Вострикова, многие зарубежные партнеры, в частности из Евросоюза, уже стали требовать от российских коллег 100-процентной предоплаты заказов. Это подтверждает собеседник газеты в федеральной продуктовой сети, поясняя, что все международные контракты подразумевают оплату в иностранной валюте и никто пока не понимает, как именно будут действовать санкции (в том числе ограничивающие доступ крупнейших российских банков к расчетам в валюте). Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит.

Три источника в крупных продуктовых сетях уточняют, что у них есть задержки с разгрузками в портах Черного моря, в частности в Новороссийске. Представитель сети "Верный" говорит, что в сети прорабатывают вопросегипетских и израильских овощей и фруктов, индийского винограда в порт Санкт-Петербурга, что увеличит срок доставки товара в Россию примерно на 10 дней.

А представитель "Руспродсоюза" добавил, что кроме отказов от поставок сырья и готовой продукции есть сложности с поставками ингредиентов, импортных запчастей для пищевого оборудования и сельскохозяйственной техники по привычным логистическим маршрутам.

Как говорит гендиректор FruitNews Ирина Козий, Россия импортирует 75-80% фруктов. По ее словам, сложности в поставках, рост цен и другие проблемы обязательно будут, так как никто не понимает, какой курс валют будет завтра и будут ли возможны проплаты за границу.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли сообщил, что ее члены рассматривают возможность изменения цен на товары только в том случае, когда издержки добросовестных поставщиков объективно растут и реализовывать товары по прежним ценам для них становится невозможно.

Проблемы с поставками есть не только у импортеров овощей и фруктов. Письмо от иностранных контрагентов о необходимости переходить на 100-процентную предоплату не только по продуктам питания, но и по оборудованию, комплектующим и ингредиентам подтверждает и руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, "когда иностранные контрагенты не уверены, что российские партнеры смогут выполнить финансовые обязательства, рисковать никто не будет". Как говорит Юшин, сейчас нужно быть готовым менять логистику, потому что ряд транспортных компаний отказываются ехать в некоторые регионы России, прежде всего граничащие с Украиной. Здесь мы можем столкнуться с удорожанием транспортного плеча и удлинением сроков поставок, резюмирует эксперт.

Cтали требовать предоплату и с поставщиков рыбной продукции, есть уже случаи разрыва контрактов и задержки разгрузок зарубежных товаров, говорит один из импортеров. Представитель Рыбного союза это не комментирует.

Требования по предоплате могут возникнуть и в непродовольственном сегменте, отмечает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Но, по его словам, тут дискретность поставок существенно меньше, чем у продуктов питания, поэтому у компаний из этого сектора больше времени для принятия решения исходя из ситуации.