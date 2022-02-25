Рост промпроизводства в январе составил 8,6%

В январе рост промпроизводства в РФ ускорился до 8,6% после 6,1% в декабре, сообщил Росстат. Данные по промышленности в январе 2022 года оказались лучше ожиданий экономистов

25 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2022 года промышленное производство в РФ выросло на 8,6% по сравнению с январем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре 2021 года рост, составил 8,1%.. В ноябре и октябре промышленность в годовом выражении выросла на 7,6%, с сентябре на 6,8%, в августе - на 4,5%, июле - на 6,8%, в июне - на 10%, в мае - на 11,7%, в апреле - на 7,1%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,7%, в январе - уменьшилась на 2,3%.

По сравнению с декабрем текущего годаупало на 20%.

Данные по промышленности в январе 2022 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал рост промпроизводства за январь на 7,1%.

Отчасти ускорение роста в январе объясняется календарным факторов - в 2022 году было на один рабочий день больше, чем в январе 2021 года.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,7% по сравнению с декабрем после роста на 1,3% в декабре и на 0,7% в ноябре.

Росстат при этом отмечает, что с января 2022 года уточнение данных по индексам производства за предыдущие периоды будет осуществляться два раза в год (до этого проходило ежемесячно) - в августе и январе года, следующего за отчетным.

"Увеличение сроков сдачи статистической отчетности с 4 до 10 рабочих дней позволяет респондентам вовремя предоставлять достоверную информацию в связи с этим из формы "сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" была исключена графа "за предыдущий месяц". Тем не менее, у предприятий остается возможность направить информацию с уточнением данных за предыдущие месяцы", - говорится в сообщении.

Добывающие отрасли в январе 2022 года выросли на 9,1% к январю 2021 года, обрабатывающие производства - на 10,1%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 2,0%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 0,4%.

Отрасли, показавшие в январе 2022 года значительный рост по сравнению с январем 2021 года: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 60,9%, предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - 27,0%, производство продуктов питания - 5,0%, напитков - 16,9%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 15,7%, производство электрического оборудования - 13,8%, производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 9,7%.

По сравнению с доковидным январем 2019 года рост промпроизводства в январе 2022 года составил 7,8%. В том числе обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,0%, сырьевые отрасли - на 1,6%, энергетический сектор - на 3,2%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 20,9%.

Как сообщалось, промышленность РФ в 2021 году выросла на 5,3% после падения на 2,1% в 2020 году. Таким образом, по сравнению с 2019 годом промпроизводство в 2021 году выросло на 3,1%.

В 2022 году экономисты ожидают рост промышленности на 3,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале февраля).

Минэкономразвития в прогнозе от сентября прошлого года (будет уточнен в марте-апреле) прогнозировало рост промышленности в 2022 году на 3,3%.

Производство кокса и нефтепродуктов в январе 2022 года выросло по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,2%, но снизилось на 0,3% по сравнению с декабрем 2021 года, сообщает Росстат. Выпуск бензина составил 3,6 млн т, что на 11,4% больше, чем в январе прошлого года, но на 5,6% меньше, чем в декабре 2021 года.

Производство дизельного топлива в прошедшем месяце составило 7,4 млн т, что на 9% больше, чем в январе 2021 года, и на 0,7% больше, чем в декабре 2021 года.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,4 млн т, что больше, чем в январе и декабре 2021 года, на 1,1% и 0,1% соответственно.

Как сообщалось, по итогам 2021 года производство кокса и нефтепродуктов в России выросло на 3,6%. В частности, было выпущено 40,8 млн т бензина (рост на 6,2%), 80,3 млн т дизельного топлива (на 3,2%), 28,1 млн т кокса и полукокса из каменного угля (на 4%).