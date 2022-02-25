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25 февраля 2022 года 10:30
Банки ужесточили выдачу кредитов
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YAY/TACC
25 февраля. FINMARKET.RU - Российские банкиры решили пересмотреть риск-политику в отношении клиентов и повысить ставки по определенным продуктам, чтобы люди не влезали в кредиты в условиях паники. О том, что банки стали пересматривать риск-подходы, а также и ценовую политику по продуктам, рассказали источники "Коммерсанта" в банках и их контрагентах. Дело дошло и до обеспеченных кредитов - авто и ипотеки. По их словам, ряд крупных банков решил повысить ставки. А некоторые кредитные организации приостановили выдачу. Один из собеседников "Ъ" в крупном ипотечном банке указывает, что решение повысить ипотечные ставки принято многими крупнейшими банками, диапазон в среднем по базовым ставкам в 13-14,5%. Впрочем, сами банки все отрицают. Как указывают двое собеседников "Ъ", банки делают "заградительные ставки", чтобы клиенты не совершали спонтанных покупок из-за паники в ожидании роста цен. Кроме того, подчеркивает один из банкиров, пока банки не поняли, какие отрасли преимущественно пострадали. При этом банки не только повышают ставки, но и ужесточают риск-политику. Ряд организаций сделал это еще в начале недели, утверждает собеседник "Ъ". По его словам, ужесточение риск-политики означает, что одобряться кредиты будут на меньший, чем раньше, лимит. По данным "Ъ", изменения коснулись и автокредитов. По оценке старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, в данном случае действия банков скорее являются отражением того, что риски в банковском секторе растут в связи с последними событиями и ростом неопределенности: "Скорее всего, высокие тарифы ставятся не с целью остановить рост портфеля, но таким образом банки берут премию за риск". Однако эксперты считают это временным явлением.
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Ключевые слова: РФ, банки, кредиты, риск-политика
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