Санкции изменят ландшафт финрынка РФ

25 февраля. FINMARKET.RU - Великобритания и США в четверг объявили о скоординированных санкционных мерах в отношении российского финансового сектора., введенные в ответ на военную операцию в Донбассе, впервые затронули системообразующий публичный банк - ВТБ, ударили по крупному частному банку - Совкомбанку, а также по "Открытию", продажа которого становится теперь для ЦБ задачей совсем уж трудновыполнимой.

Сбербанк тоже задет, но под блокирующие санкции он не подпал.

Также введены серьезные ограничения на доступ к рынку капитала, фактически перекрыты расчеты в фунтах. Отключение от SWIFT обсуждалось всерьез, но пока остается в резерве.

Даже если предположить, что на этом санкционное давление будет поставлено на паузу, введенные за последние дни меры уже круто изменят ландшафт российского финансового рынка. Самый крупный из пострадавших игроков - ВТБ - уже принял ряд шагов по выводу активов из-под удара. Но впереди у ВТБ, построившего за последние 15 лет крупнейший инвестиционно-банковский бизнес в России, еще множество не самых приятных хлопот. Да и Сбербанку закрытие корсчетов в американских банках, через которые проходят долларовые сделки, резко затруднит жизнь.

ЦБ пообещал подпавшим под санкции банкам всю необходимую поддержку.

"Удар вполне чувствительный, но на стол выложено далеко не все", - резюмирует программный директор РСМД Иван Тимофеев, называя "резервом для эскалации" вариант с переводом Сбербанка из списка CAPTA в "черный список" SDN.

"Страны, вместе представляющие около половины мировой экономики, вовлечены в то, чтобы усилить давление, экономическое давление, на страну, занимающую 2%", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг в парламенте.

Он сообщил, что ВТБ включен в санкционный список Великобритании.

"Сегодня, совместно с США, мы вводим полную заморозку активов ВТБ", - сказал Джонсон.

По его словам, принятый санкционный пакет позволит полностью лишить российские банки доступа к британской финансовой системе, запретив им принимать фунты и осуществлять клиринг через Великобританию. Аналогичные меры принимают и США, заявил Джонсон, отметив, что на доллары и фунты приходится около половины внешнеторговых расчетов

Также премьер сообщил, что санкционный пакет позволит перекрыть российским государственным и частным компаниям возможность привлекать капитал в Великобритании, запрещая операции с их ценными бумагами и предоставление им кредитов.

Вслед за этим расчетно-клиринговая организация Clearstream объявила, что закрывает рублевый "мост" и исключает российский риск из трехсторонних сделок (то есть перестает принимать российские бумаги в репо).

В обновленном санкционном списке правительства Великобритании одновременно с ВТБ появились также "Ростех", ОАК, ОСК, "Уралвагонзавод", и ряд физлиц - Денис Бортников, Петр Фрадков, Елена Георгиева, Кирилл Шамалов, Юрий Слюсарь.

Вскоре после Бориса Джонсона антироссийские санкции анонсировал президент США Джозеф Байден. Они затрагивают сразу пять банков, включая и крупнейшую кредитную организацию России - Сбербанк.

OFAС, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка.

Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account (CAPTA) Sanctions, блокирующими они не являются.

У Сбербанка по состоянию на прошлый год корсчета, помимо собственных дочерних банков, были открыты в Canadian Imperial Bank of Commerce, UBS Switzerland, Nordea Danmark, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, ING Belgium, J.P. Morgan AG, HSBC Bank plc, Bank of New York Mellon, Bank of America N.A. (Hong Kong Branch), Mizuho Bank, DNB Bank ASA, National Commercial Bank (Саудовская Аравия), Nordea Bank AB, Oversea-Chinese Banking Corporation (Сингапур), Denizbank A.S. (Турция), Bank of New York Mellon (Лондон) и JPMorgan Chase.

Иностранное подразделение американского финансового института также не имеет права открывать корсчет и проводить сделки с фигурантом списка CAPTA, в том числе и не в долларах, отмечает OFAC.

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов, принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, говорится в распространенном пресс-службой кредитной организации заявлении. Сбербанк отмечает, что все его системы и офисы работают в штатном режиме, клиентам - физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме.

"Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", - говорится в заявлении Сбербанка.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций начиная с 2014 года.

ВТБ включает свыше 20 кредитных и финансовых компаний, активы группы начало 2022 года составляли 20,9 трлн рублей. Банки группы работают в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Грузии. У группы также есть дочерний банк во Франкфурте (VTB Europe) и подразделение в Лондоне (VTB Capital Plc). Кроме того, ВТБ владеет 50-процентной долей в совместном российско-вьетнамском банке ВРБ, 50,1% в ангольском Banco VTB Africa, а также 19% в катарском CQUR Bank. Также у ВТБ была доля в 46,29% в кипрском RCB Bank, но в четверг банк объявил, что продал ее другим акционерам. Также ВТБ сократил ниже контроля долю в Почта банке, продав две его акции новому предправления кредитной организации Александру Пахомову. Наконец, пакет акций футбольного "Динамо" ВТБ передал - уже не в первый раз - одноименному физкультурно-спортивному обществу.

Согласно данным прошлогоднего отчета, у ВТБ были открыты корреспондентские счета в трех американских банках - Citibank, Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase, в трех европейских - собственной "дочке" VTB Bank (Europe) SE, UBS Switzerland и Credit Suisse (Switzerland), а также в японском MUFG Bank.

По данным ВТБ по МСФО, на конец 2021 года в валюте было размещено 22% его кредитного портфеля и 33% клиентских средств.

Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ, в том числе - номинированных в долларах и евро, заявил банк.

Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России. Все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ. Введенные ограничения коснутся использования карт ВТБ за границей: клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, ВТБ рекомендует снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка.

В штатном режиме продолжают работать эквайринговые терминалы и кассы в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых в банке. Получение наличных возможно в любом банкомате страны. ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах.

ВТБ продолжит обслуживать брокерские счета. Однако часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна: в частности, покупка/продажа валюты и иностранных ценных бумаг, вывод валюты с брокерского счета в другой банк, маржинальный вывод средств под залог ценных бумаг. Приостановлены операции по фондам с иностранными ценными бумагами. Банк работает над поиском возможных решений для восстановления этого функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру, сказано в сообщении.

Клиентам доступен вывод валюты с брокерского счета на счет банка ВТБ, откуда ее можно снять в отделениях банка или через банкоматы.

Клиентам - юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке ВТБ рекомендует временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах и евро в рамках обслуживания организации в банке. При проведении расчетов в других валютах банк просит исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур.

"ВТБ Капитал" заявил, что проработал возможность развития негативного сценария по каждой из бизнес-линий, продуктов и услуг, и у него есть план действий, "минимизирующий негативные последствия". "Мы предпринимаем все необходимые меры для урегулирования ситуации с каждым из клиентов. "ВТБ Капитал" настроен на продолжение сотрудничества с клиентами и партнерами в соответствии с законодательством", - отмечается в его сообщении.

Согласно последней доступной отчетности VTB Capital plc, на 31 декабря 2020 года его активы составляли $1,656 млрд.

Под блокирующие санкции также подпали принадлежащий ЦБ РФ банк "Открытие", частный Совкомбанк и входящий в "Ростех" Новикомбанк.

Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, владея совокупными активами на сумму $80 млрд, отмечает американский Минфин.

"Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций. Вместе с "Открытием" в санкционный список попали его дочерние банки и компании: "Росгосстрах" (MOEX: RGSS), РГС банк, НПФ "Открытие, "Открытие капитал", "Открытие факторинг", "Открытие брокер", "Таможенная карта", УК "Открытие", "РГС Холдинг". ЦБ планировал в этом году продать акции "Открытия" и вместе с инвестконсультантами изучал различные варианты сделки - как IPO, так и продажу стратегическому инвестору.

Новикомбанк занимает 21-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по размеру активов и принадлежит госкорпорации "Ростех", которая сама находится под санкциями. Новикомбанк работает в российском оборонном секторе и служит основным финансовым институтом для российской оборонной компании "Ростех", которая полностью владеет банком, пояснил Минфин США причину попадания банка в список.

Совкомбанк также имеет статус системно значимого банка РФ, но в отличие от Новикомбанка и "Открытия" является частной кредитной организацией.

В SDN list включен ряд подконтрольных Совкомбанку и связанных с ним компаний: "Совкомбанк страхование", "Совкомбанк жизнь", "Финтендер", "РТС-Холдинг", Best2Pay, GMCS Management, "Мобильные платежи", "Русконсалт", "Септем Капитал", "Совкомбанк лизинг" (ранее "Соллерс-финанс" (SVAV)), "Совкомбанк управление активами", "Совкомбанк факторинг", "Совком факторинг", Sovcombank Securities Ltd (Komana Holdings), "Совкомбанк технологии", "Совкомкард", "Цифровые технологии будущего", а также присоединенный к Совкомбанку банк "Восточный" и присоединяемый банк "НФК".

Как "связанный с Совкомбанком" в SDN list попал и Ozon bank (ранее "Оней банк"). Раньше он принадлежал Совкомбанку, но почти год назад его купил маркетплейс Ozon чтобы развивать на базе этой кредитной организации свои финансовые сервисы.

Совкомбанк в своем комментарии отметил, что его карты будут работать только в России, клиенты не смогут совершать операции по обмену валюты.

"Использование карт банка, в том числе в платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения", - отметила кредитная организация.

"Обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях банка", - подчеркнул Совкомбанк.

Кроме того, будет невозможно осуществить валютные переводы за рубеж в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях кредитной организации. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

Совкомбанк также заявил, что все вклады и накопительные счета доступны клиентам в полном объеме. Банк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

Клиенты банка также могут проводить операции с наличными по всем счетам и картам без ограничений в любом банкомате или кассе отделения. "Банк с утра 24 февраля активно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов", - говорится в сообщении. Совкомбанк отмечает, что "обладает необходимым запасом капитала и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений".

Банк планирует продолжить поддерживать работоспособность своего мобильного приложения "Совкомбанк инвестиции". "Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме", - заявила кредитная организация.

Клиентам - юридическим лицам для минимизации рисков банк в сложившейся ситуации рекомендует временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро. "При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур", - добавил банк.

Совкомбанк также заявил, что ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась им заранее, в этом процессе он тесно взаимодействовал с ЦБ и Минфином. "Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов", - подчеркнул банк.

Банк "Открытие" заявил, что санкции не окажут существенного влияния на его деятельность. "У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами", - заявил банк.

"Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы - офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей", - подчеркивает банк. "Открытие" также сообщил, что продолжит обслуживать брокерские счета.

Ограничения в части суверенного долга США и Евросоюз усилили еще до начала военной операции - в качестве реакции на признание Россией ДНР и ЛНР. Так, ЕС запретил прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или участвовать в подготовке выпусков ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных Россией или правительством РФ, ЦБ РФ или любым другим юридическим лицом, действующим от его имени после 9 марта. Помимо этого, после 23 февраля запрещено прямо или косвенно участвовать в предоставлении любых новых займов и кредитов правительству или Центробанку РФ.

Фактически формулировки санкционных мер ЕС могут означать, что Россия больше не сможет занимать на внешних рынках в основных валютах. Запрет на покупку евробондов РФ американскими инвесторами, введенный США в августе 2019 года, на деле лишил Россию возможности размещать долларовые еврооблигации. В 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро, но, исходя из новых ограничений ЕС, такой возможности у нее больше может не быть.

США, в свою очередь, объявили об ужесточении санкций в отношении суверенного госдолга РФ, распространив их на вторичный рынок. Американским инвесторам запрещено покупать на вторичном рынке государственные облигации, выпущенные Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.

Вслед за суверенным под ограничения подпали и заемщики корпоративного и банковского секторов.

"Во вторник мы закрыли возможность для российского государства привлекать деньги американских и европейских инвесторов. Теперь мы намерены применить те же ограничения в отношении крупнейших российских предприятий, принадлежащих государству - компаний с активами свыше $1,4 трлн", - сказал президент США Джозеф Байден.

Отныне инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ). Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

Ограничения не распространяются на инструменты, выпущенные до введения санкций, и не препятствуют другим транзакциям с фигурантами этого списка, говорится в разъяснениях OFAC. В отношении их дочерних компаний действует такой же запрет на привлечение капитала.

Некоторые компании и банки, включенные в новый список (это так называемый Non-SDN Menu-Based Sanctions List, он не является частью "черного списка"), и раньше не имели возможности привлекать капитал на рынке США, так как уже находятся под секторальными санкциями. Это Сбербанк, "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), Россельхозбанк, Газпромбанк, "Транснефть".

В этот раз санкции США ударили по одному из самых активных российских заемщиков на международном рынке и традиционному фавориту инвесторов - "Газпрому". В прошлом году компания разместила пять выпусков еврооблигаций, два из них были номинированы в долларах США, всего компания привлекла в этой валюте $3 млрд. Достаточно активно в долларах занимали Альфа-банк и МКБ, обе кредитные организации в прошлом году размещали долларовые евробонды.

Для РЖД долларовые заимствования основными не были, в последние годы компания отдавала предпочтение долговым обязательствам в европейских валютах и рублях.

"Совкомфлот" и "АЛРОСА" на рынок евробондов выходили не часто, но занимали как раз в долларах. СКФ в прошлом году привлек через размещение еврооблигаций $430 млн, "АЛРОСА" в последний раз выходила на долговой рынок летом 2020 года, разместив евробонды на $500 млн. Обе компании в прошлом провели IPO и теперь, пока действуют санкции, не смогут рассчитывать на привлечение капитала через SPO с участием инвесторов из США.

Операции с акциями и долговыми обязательствами российских банков, подпавших под санкции США (то есть их продажа нерезидентам), должны быть завершены к 25 мая. Этот срок установлен в одной из генеральных лицензий OFAC, опубликованных вместе с решением о санкциях.

В этой лицензии речь идет как про банки, включенные в список блокирующих санкций - ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, а также госкорпорацию "ВЭБ.РФ", так и про Сбербанк, в отношении которого введен запрет на открытие корсчетов в банках США.

Также установлен еще один, чуть более длительный дедлайн - до 24 июня разрешены операции с подпавшими под санкции банками в области энергетики. Те, кто не успеет закрыть сделки в этой сфере до указанного срока, имеют право обратиться в OFAC, и в этом случае лицензия может быть продлена.

ЦБ РФ пообещал санкционным банкам любую необходимую поддержку в рублях и валюте, при необходимости регулятор готов задействовать дополнительные меры.

"Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, подпавшим под санкции западных государств", - заявили в ЦБ.

"Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации", - сообщил Банк России.

"Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - заявил регулятор.

"Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать", - говорится в сообщении. Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков.